UeD News Trono Over, Marco ha deciso

di Redazione 24/10/2016

La settimana di Uomini e Donne nel pomeridiano di Canale 5 riprenderà, salvo colpi di scena, con il Trono Over e con un triangolo che sta per scoppiare. Le ultime news di UeD infatti confermano che nonostante le ultime parole concilianti di Gemma Galgani, decisa a concedere una chance ad un nuovo amore, Marco Firpo si è stancato delle loro continue discussioni e della presenza ingombrante di Giorgio Manetti. Così nelle ultime puntate del people show ha chiesto apertamente a Maria De Filippi la possibilità di conoscere altre pretendenti e molto probabilmente verrà accontentato già nelle prossime registrazioni del Trono Over, anche perché lui nella sua ultima uscita ha dichiarato ufficialmente single facendo così felice anche Tina Cipollari che non aveva mai considerato veri i sentimenti della Galgani per lui. E se veramente ora dovessero arrivare nuove ‘dame’ per l’affascinante Marco, come reagirà Gemma? Anche Giorgio infatti sembra aver iniziato un percorso nuovo che non prevede la sua presenza e quindi la storica protagonista di Uomini e Donne rischia di rimanere con il cerino in mano, anche se sono molti ad augurarsi che finalmente dopo le ultime parole concilianti da parte del suo ex ci sia un avvicinamento definitivo con il suo ‘Gabbiano’. Anche per gli ascolti del Trono Over di Uomini e Donne, che sta comunque andando molto bene, sarebbe un bel colpo.

