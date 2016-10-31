Home Uomini e Donne News UeD: Ludovica Valli contro i fans

di Redazione 31/10/2016

Forse se potesse tornare indietro, non ripercorrerebbe il percorso di sua sorella Beatrice, perché Ludovica Valli mai come nelle ultime settimane come confermano le news di UeD è finita nel mirino degli ‘haters’, quelli che attaccano comunque per partito preso ogni suo gesto e decisione e non la fanno vivere tranquilla. Così dal suo profilo Instagram è arrivato un amaro sfogo dell’ex tronista: “Decidono ci sei, senza conoscerti”, ha scritto nelle ultime ore Ludovica Valli senza accompagnare questa breve frase con nessuna foto in modo che potesse essere mal interpretata. Nelle ultime settimane infatti la ragazza è finita spesso nel mirino della critica, anche da parte dei suoi fans più accaniti, perché i è presa la responsabilità della rottura con Fabio Ferrara. E quando i due ex sono stati avvistati insieme all’Ikea di Roma ha subito spento ogni entusiasmo, dicendo di averlo solo accompagnato a compare un letto perché lui si trasferirà nella capitale. Molti sperano ancora nel lieto fine, ma Fabio sembra aver voltato definitivamente pagina e anche se la Valli ha ammesso di essere ancora innamorata di lui, anche lei appare decisa a guardare oltre. Adesso vorrebbe soltanto dimenticare quella pagine che per lei apre sempre ferite dolorose, concentrarsi sulla carriera come futura stilista. Il suo appello cadrà nel vuoto o finalmente su questa storia calerà il silenzio?

