UeD trono Classico: Claudio D'Angelo pronto alla scelta?

di Redazione 01/11/2016

Fino ad oggi tra i quattro tronisti che hanno cominciato la stagione, fino ad oggi il percorso più anonimo è stato quello di Claudio D’Angelo. Il ragazzo era apparso molto più brillante al Temptation Island 3 quest’estate, quando aveva messo in crisi il rapporto tra Georgette Polizzi e Davide Tresse mentre da quando è seduto sulla poltrona rossa è rimasto molto in disparte rispetto agli altri tronisti. Ora però sembra che il suo percorso sia arrivato ad un punto di svolta, come vedremo anche nella puntata del Trono Classico e Gay che vedremo domani, 2 novembre, ed è stata anticipata da un filmato postato sulla pagina Facebook ufficiale di Uomini e Donne. Claudio D’Angelo dovrà affrontare le tre corteggiatrici con le quali ha deciso di andare avanti nel suo percorso, Ginevra, Sonia e Simona. In particolare le anticipazioni di UeD confermano che Givevra è convinta di poter essere scelta e quando il tronista la bacerà per la prima volta andrà via con lei. Una frase che ha portato ad un’accesa discussione con Sonia, da molti indicata come la vera favorita per la scelta anche se il suo carattere forte potrebbe convincere Claudio a puntare su un’altra. E comunque la differenza di età tra loro (lui 31 anni, lei 18) rischia di pesare. In più la new entry Simona sembra aver colpito molto il tronista.

