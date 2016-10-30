Home Uomini e Donne News UeD: un ex gieffino si candida al trono gay

di Redazione 30/10/2016

Claudio Sona, così come Clarissa Marchese, secondo le ultime news di Uomini e Donne sembra essere vicino alla scelta mettendo così fine al primo Trono Gay nella storia del people show di Maria De Filippi e c’è già chi si prenota per arrivare dopo di lui. Come Maicol Berti, amatissimo concorrente della decima edizione del Grande Fratello e che già in estate era stato indicato come possibile tronista. Il simpatico ex gieffino negli ultimi tempi è sparito dai radar televisivi e si è ripresentato dalle pagine del settimanale ‘Nuovo Tv’ con un look inedito: capelli più corti, barba e il solito sorriso per fare un appello alla De Filippi: “Ho voglia di innamorarmi, Maria ti prego fammi cercare un uomo!”. Maicol Berti negli ultimi anni non ha mai trovato l’uomo della sua vita e ora vorrebbe provarci sedendosi sulla poltrona rossa di tronista, anche se avvisa che durerebbe poco perché per lui è molto facile innamorarsi e potrebbe andarsene anche dopo due o tre puntate. E Maicol confessa anche di aver conosciuto Claudio Sona nell’estate del 2015 in vacanza in Grecia. Un ottimo ragazzo, al quale augurare la migliore fortuna anche se a lui piacciono di più i suoi corteggiatori, come Mario e Francesco. Ma in questi giorni sta anche seguendo il Grande Fratello Vip: promuove Bosco che ha dimostrato una sensibilità e una umanità unica, ma soprattutto Valeria Marini: “Sono innamorato di lei. Pensavo fosse snob, invece si è rivelata carina e gentile”.

