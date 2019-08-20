Giulio Raselli a rischio trono classico: a Formentera in dolce compagnia di chi?
di Redazione
20/08/2019
Giulio Raselli potrebbe tornare a cercare l’amore proprio a Uomini e Donne insieme a Manual Galiano, i due tronisti che il pubblico vorrebbe vedere davvero a Uomini e Donne ma, a quanto pare, i programmi potrebbero esser stati stravolti per uno dei due ragazzi. Giulio Raselli è stato paparazzato in dolce compagnia a Formentera, dove sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanze.
Giulio e Manuel nuovi tronisti?Come abbiamo appena annunciato all’inizio del nostro articolo, sembrerebbe che Maria De Filippi abbia già dato il suo veto positivo su i nomi di coloro che saranno i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Per quanto riguarda la componente femminile vige ancora il massimo riserbo su quelle che saranno le due donne in cerca d’amore, per quanto riguarda invece il lato maschile in pole position troviamo Giulio Raselli e Manuel Galiano. Ebbene sì, stiamo parlando di entrambi i corteggiatori di Giulia Cavaglià, ovvero la non scelta e la sua scelta, anche se la storia con Manuel Galiano è durata solo pochi mesi. Anche in questo caso però non è stata confermata la decisione da parte della redazione di Uomini e Donne che, invece, temporeggia ancora sull’annuncio ufficiale, considerando il fatto che ormai manca davvero pochissimo alla messa in onda della nuova edizione.
Giulio Raselli rischia il trono?Giulio Raselli non è ancora diventato ufficialmente il tronista di Uomini e Donne ma sarebbe già a rischio per la sua partecipazione nel dating show. Giulio Raselli dopo la sua esperienza fatta nel programma di Maria De Filippi, in occasione di un’intervista rilasciata al Uomini e Donne magazine ha dichiarato: “Sono ancora convinto di aver fatto un percorso molto bello per me stesso. Ho capito che si può provare a cambiare per qualcuno a cui si tiene”. Questo ha poi continuato dicendo: “Ho imparato a vedere la vita in modo diverso, non solo in bianco e nero. Quando una persona ti interessa, esiste un mondo di sfumature”. Subito dopo ecco che abbiamo avuto modo di vedere Giulio Raselli protagonista di Temptation Island e adesso sarebbe già pronto per Uomini e Donne? Peccato però che il suo trono potrebbe essere già a rischio a causa di un amore estivo.
Formentera with love…Di anno in anno, i vip italiani hanno la buona abitudine di rincontrarsi nelle spiagge di Ibiza, Formentera e Mykonos. L’ex corteggiatore ha sempre detto di essere pronto a concentrarsi solo su se stesso e sul lavoro, ma quanto pare potrebbe aver deciso di spostare la sua attenzione anche su altro. Non a caso, in questi giorni il bel Giulio Raselli sarebbe stato avvistato nelle spiagge di Formentera ma non da solo. Secondo quanto reso noto dalla pagina Instagram pinkladies.tv, Giulio Raselli sarebbe stato pizzicato in dolce compagnia di una ragazza bruna. Non a caso nel post Instagram della pagina in questione troviamo scritto: “Giulio Raselli avvistato in un locale in compagnia di una bella brunetta: ecco la foto pubblicata da Deianira Marzano. Date le voci del presunto trono di Giulio, questo significa che salterà la sua partecipazione a Uomini e Donne?”.
Redazione