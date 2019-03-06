Teresa Langella dopo Uomini e Donne: frecciatina social per Andrea Del Corso?
di Redazione
06/03/2019
Andrea Del Corso sta cercando di riconquistare l'ex tronista? Teresa Langella dopo Uomini e Donne ha sempre spiegato di aver seguito il cuore durante la scelta, anche se questo poi non l'ha ripagata con il tanto desiderato lieto fine. Su Instagram però ecco che arriva una frecciatina social per Andrea Del Corso. I due hanno deciso di riprovarci?
Teresa Langella da ex tentatrice a ex tronistaDurante l'estate 2018 abbiamo avuto modo di conoscere Teresa Langella nel ruolo di tentatrice al fianco di Andrea Celentano, attualmente fidanzato con Raffaela Giudice. La ragazza, conosciuta nel napoletano anche come cantante neomelodica, durante la messa in onda delle puntate di Temptation Island è stata ampiamente criticata per le attenzioni riservate proprio a Andrea Celentano anche se questo le ha permesso di assicurarsi un posto sul trono classico di Uomini e Donne. Al suo cospetto è arrivato come corteggiatore un altro ex protagonista di Temptation Island, ovvero Andrea Del Corso giunto nel programma inizialmente per corteggiare Mara Fasone che ha lasciato poi il trono. Fin da un primo momento Andrea Del Corso è stato definito dai fan del programma di Uomini e Donne un uomo 'stratega', poiché molto più concentrato sulla sua notorietà che su Teresa Langella. Non a caso la mancata presentazione alla festa di fidanzamento ha scatenato una bufera sui social dove è stato ampiamente criticato sia fan che da personaggi famosi come Giulia De Lellis. Ad oggi però qualcosa potrebbe esser cambiata, ecco cosa sta succedendo.
Teresa Langella dopo Uomini e DonneCome abbiamo appena spiegato il date show di Maria De Filippi non ha riservato un lieto fine a Teresa Langella, che ha ricevuto un bel 'no' da Andrea Del Corso. L'ex corteggiatore, forse, è stato colto da un momento di panico al punto di volersi sottrarre alla festa di fidanzamento. In questo frangente però Andrea Del Corso ha spiegato di provare comunque una simpatia per Teresa Langella, l'amore non c'è ma il sentimento rimane? L'ex corteggiatore subito dopo la messa in onda di Uomini e Donne by Night ha chiesto all'ex tronista un chiarimento dato che le regole del programma hanno impedito un contatto diretto con lei la sera della festa di fidanzamento. Ad oggi sembrerebbe che il confronto non ci sia mai stato, ma ecco che sui social arriva una frecciatina da parte di Teresa Langella per Andrea Del Corso.
Andrea Del Corso ha iniziato a seguire Teresa Langella?Il 6 marzo del 2019 i fan dell'ex tronista napoletana hanno segnalato sui social una cosa davvero molto interessante. Andrea Del Corso ha iniziato a seguire Teresa Langella su Instagram dopo Uomini e Donne, i due possono aver deciso di riallacciare i rapporti? A quanto pare la risposta a questa domanda è 'no'. Teresa Langella ha deciso di non ricambiare il follow sul social e ha anche pubblicato un messaggio che sembra essere proprio una frecciatina diretta a Andrea Del Corso: "'Abbassa la testa solo per allacciarti le scarpe'. Ps: Anche se le mie scarpe non hanno i lacci le virgolette in questa frase e non solo, hanno sempre avuto un senso".
Articolo Precedente
Luigi Mastroianni e Irene Caupano pronti per una convivenza in Sicilia?
Articolo Successivo
Luigi Mastroianni torna su Instagram: la prima foto con Irene
Redazione