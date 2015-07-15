Home Spettacoli Nick Cave e Susie Bick in lutto: figlio Arthur cade da scogliera e muore

di Redazione 15/07/2015

Nick Cave in lutto. Il figlio 15enne Arthur è morto ieri dopo essersi caduta da una scogliera a Ovingdean Gap, nel Sud dell'Inghilterra. Il ragazzo è stato trasportato con l'elicottero al Royal Sussex County Hospital di Brighton ma è deceduto per le profonde ferite riportate The Indipendent ha reso noto che Arthur Cave è stato ritrovato, ieri pomeriggio, verso le 18, in gravissime condizioni. Suicidio o tragico incidente? Non si sa. I poliziotti hanno iniziato a compiere accertamenti sul decesso del figlio di Nick Cave. L'artista australiano e la sua famiglia hanno chiesto di rispettare la loro privacy "in questo difficile momento". Nick e la moglie Susie Bick hanno avuto due gemelli: Arthur ed Earl.

