Justin Bieber invaghito di Kelly Ripa: foto su Instagram

di Redazione 15/07/2015

Justin Bieber ha postato su Instagram una foto di Kelly Ripa in lingerie, sottolineando che lei lo fa sentire al settimo cielo. La popstar canadese si è invaghita di Kelly Ripa? Il cantante canadese ha ammesso di essersi preso una cotta per la 44enne Ripa, che però è sposata con Mark Conseulos, con cui ha avuto 3 figli: Michael (17 anni), Lola (14 anni) e Joaquin (11 anni). Justin Bieber ha commentato così la vecchia foto di Kelly Ripa postata sul suo profilo Instagram: "Wow Kelly makes me feel some type of way no disrespect I know she's married!". Il lupo cambia il pelo ma non il vizio. A Justin piacciono le belle donne, anche se mature come Kelly.

