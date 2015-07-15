Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Justin Bieber invaghito di Kelly Ripa: foto su Instagram

Redazione Avatar

di Redazione

15/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Justin Bieber ha postato su Instagram una  foto di Kelly Ripa in lingerie, sottolineando che lei lo fa sentire al settimo cielo. La popstar canadese si è invaghita di Kelly Ripa?

  Il cantante canadese ha ammesso di essersi preso una cotta per la 44enne Ripa, che però è sposata con Mark Conseulos, con cui ha avuto 3 figli: Michael (17 anni), Lola (14 anni) e Joaquin (11 anni). Justin Bieber ha commentato così la vecchia foto di Kelly Ripa postata sul suo profilo Instagram: "Wow Kelly makes me feel some type of way no disrespect I know she's married!". Il lupo cambia il pelo ma non il vizio. A Justin piacciono le belle donne, anche se mature come Kelly.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nick Cave e Susie Bick in lutto: figlio Arthur cade da scogliera e muore

Articolo Successivo

Wheaton: ucciso in garage, presunti killer arrestati

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019