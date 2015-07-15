Home Spettacoli Helen Mirren: 70 anni e grande amore per il Salento

Helen Mirren: 70 anni e grande amore per il Salento

di Redazione 15/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Helen Mirren compie 70 anni ma non si sente una star. Nel suo dna c'è il Salento e ne va fiera; anzi si sente una contadina salentina, sebbene nell'arco della sua vita abbia vinto tanti riconoscimenti Helen Mirren, 70 anni il prossimo 26 luglio, ha risposto a tante domande, oggi, all'Ischia Global Fest. Riguardo al suo amore per il Salento ha detto: "Voglio essere considerata una contadina salentina che coltiva melograni". L'attrice è arrivata ad Ischia assieme al marito, Taylor Hackford, e a chi le ha chiesto di commentare i suoi primi 70 anni ha risposto: "I compleanni non mi hanno mai interessato, né uno è più importante dell'altro, non considero il tempo da questo punto di vista. In fondo tra 69 e tre quarti e 70 cosa cambia? E tra 45 e mezzo e 46?". Ricordiamo che Helen Mirren è cittadina onoraria, così come il marito, di Tiggiano, dove ha una grossa masseria.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp