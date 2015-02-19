Nicki Minaj, collaboratore Devon Picket ucciso: "E' così triste"

Nicki Minaj, fascinosa rapper americana, è in lutto per la morte di un componente del suo staff musicale, Devon Picket, ucciso durante un'accesa discussione a Philadelphia.

Durante la rissa è rimasto ferito in modo grave un altro membro dello staff. "Un altro insensato atto di violenza che ha tolto la vita ad un bravo ragazzo. E' così triste", ha scritto Nicki Minaj su Twitter.

La rapper è desolata perché ha perso un caro amico e un valido collaboratore, proprio ora che si appresta ad iniziare il suo tour mondiale. La Minaj è venuta alla ribalta con brani come "Bang Bang" e "Anaconda".

Devon Picket, secondo le ultime informazioni, è stato accoltellato nei pressi di un bar. Non si conoscono i motivi della rissa.