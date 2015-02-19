Johnny Depp, mercante d'arte imbroglione in "Mortdecai"

Johnny Depp torna sul grande schermo con "Mortdecai", film che vede protagonista un mercante d'arte imbroglione e amante del brandy. Il regista del film è David Koepp, vecchia conoscenza di Depp. I due hanno già collaborato in "Secret Window".

Il fascinoso attore interpreta Mortdecai, il truffaldino mercante d'arte inviso alle forze dell'ordine e ai suoi soci per la sua arroganza e per il fatto che cerca sempre di truffare il prossimo. A un certo punto, Mortdecai si mette alla ricerca di un prezioso Goya, venendosi però a trovare in situazioni particolari e bizzarre.

"Mortdecai" esce oggi, 19 febbraio, nelle sale italiane.