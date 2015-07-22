Home Spettacoli Napoli: bottiglietta contro Malika Ayane, anzi no. Spiegazione su Fb

Napoli: bottiglietta contro Malika Ayane, anzi no. Spiegazione su Fb

di Redazione 22/07/2015

Malika Ayane ha voluto precisare su Facebook che ieri nessuno le ha scagliato contro una bottiglietta, mentre si stava esibendo a Napoli, nel corso di un programma condotto da Gianni Riotta, "Parallelo Italia" "Nessuno mi ha preso a bottigliate come ho letto in giro, ho visto una bottiglia di plastica sfiorare Brando, e ho visto contestatori e Polizia correre, il pubblico dentro la transenna attonito e spaventato, quando ho percepito un clima teso e surreale mi sembrava di estremo cattivo gusto rimanere sul palco a favore di camera. Nessuna indignazione, mi sentivo solo un filo fuori luogo. Se fossi rimasta lì a finire di fare il mio lavoro, forse non se ne sarebbe accorto nessuno", ha scritto la Ayane su Facebook. Oggi l'uomo che ha lanciato la bottiglietta è stato individuato e denunciato per violenza privata. Si tratta di un appartenente alla sigla "Reddito minimo di inserimento".

