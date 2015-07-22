Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Napoli: bottiglietta contro Malika Ayane, anzi no. Spiegazione su Fb

Redazione Avatar

di Redazione

22/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Malika Ayane ha voluto precisare su Facebook che ieri nessuno le ha scagliato contro una bottiglietta, mentre si stava esibendo a Napoli, nel corso di un programma condotto da Gianni Riotta, "Parallelo Italia"

    "Nessuno mi ha preso a bottigliate come ho letto in giro, ho visto una bottiglia di plastica sfiorare Brando, e ho visto contestatori e Polizia correre, il pubblico dentro la transenna attonito e spaventato, quando ho percepito un clima teso e surreale mi sembrava di estremo cattivo gusto rimanere sul palco a favore di camera. Nessuna indignazione, mi sentivo solo un filo fuori luogo. Se fossi rimasta lì a finire di fare il mio lavoro, forse non se ne sarebbe accorto nessuno", ha scritto la Ayane su Facebook. Oggi l'uomo che ha lanciato la bottiglietta è stato individuato e denunciato per violenza privata. Si tratta di un appartenente alla sigla "Reddito minimo di inserimento".  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Monte Bianco ospiterà stazione meteorologica: la più alta d'Europa

Articolo Successivo

Nicky Minaj critica Taylor Swift per nomination agli MTV Video Music Awards

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018