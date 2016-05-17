Raggi UV dannosi anche in auto, finestrini poco protettivi

"Non c'è nessuna correlazione con il costo dell'auto, se è di lusso o economica".

"Il fenomeno potrebbe essere legato direttamente a conseguenze per la salute. Gli effetti avversi dei raggi UV mentre si guida sono già stati documentati. Pubblicazioni precedenti hanno documentato una aumentata prevalenza di cataratte e tumori della pelle sul lato sinistro del corpo causati dall'esposizione asimmetrica dovuta al fatto che il guidatore è sul lato sinistro dell'automobile".

"I raggi UV passano anche attraverso il vetro, che diventa un potenziale problema per coloro che, ogni giorno, si spostano in macchina e vi passano molto tempo".

Si dovrebbero usare occhiali da sole e creme solari anche alla guida della propria auto, visto che i finestrini non proteggono dai raggi UV. Il rischio die cataratta, dunque, è elevato anche alla guida di un veicolo. Il dato emerge da uno studio pubblicato sul magazine JAMA Ophtalmology. Pare che i casi di cataratta e neoplasie della pelle riguardino di più il lato sinistro, specialmente per coloro che trascorrono molto tempo in macchina. Il coordinatore dello studio, Brian Boxer Wachler, operante presso il Boxer Wachler Vision Institute, a Beverly Hills, ha esaminato accuratamente il parabrezza e i finestrini di auto prodotte da diverse case automobilistiche, notando che il primo, nella maggior parte dei casi, blocca il 96% dei raggi UV; i secondi, invece, proteggono molto meno; le percentuali di difesa vanno dal 44 al 96%. Boxer Wachler ha scritto:L'esperta Jayne Weiss, della Louisiana State University, ha argomentato:E' ben noto che l'esposizione ai raggi ultravioletti può causare danni alla pelle. Negli ultimi anni, però, molti studi hanno scoperto che i raggi UV aumentano il rischio di cataratta ed altre patologie dell'occhio. Bisogna fare attenzione non solo all'aperto ma anche quando si viaggia in auto, poiché, come detto sopra, i finestrini non garantiscono un'adeguata protezione contro i raggi UV. Il parabrezza offre una giusta protezione ma i finestrini no. Il dermatologo ed esperto in materia di tumori della pelle Doris Day, del Lenox Hills Hospital, ha detto:Come fare allora per proteggersi dai raggi UV mentre si guida? Semplice, fare come quando si va al mare: indossare occhiali e. Il dottor Day ha precisato che la crema solare dovrebbe essere applicata almeno 30 minuti prima di mettersi alla guida. Chi ha un'auto, comunque, può acquistare ed applicare apposite pellicole protettive capaci di bloccare fino al 99% dei raggi UV. Di solito, i nuovi modelli di auto sono già provvisti di tali pellicole. Gli esperti hanno dichiarato che i raggi UV possono provocare seri danni alla vista in soli 15 minuti, quindi è meglio indossare occhiali da sole quando si guida un'automobile. Negli Usa ci sono 3,3 milioni di persone malate di cancro alla pelle. Secondo la US Skin Cancer Foundation, in futuro un americano su 5 verrà colpito da un tumore della pelle. Ogni anno, negli States, si registrano più casi di tumori della pelle che quelli del colon, del seno, del polmone e della prostata. Il sole è dunque un serio pericolo anche quando si guida l'auto. Erano anni che i ricercatori americani notavano una maggiore presenza di tumori della pelle sul lato sinistro del volto, senza capirne il motivo. Ebbene, la ragione è dovuta all'esposizione ai raggi UV mentre si è in auto. I finestrini non proteggono abbastanza. Bisogna sempre ricordarsi sempre di applicare creme solari sul volto, sulle braccia, sulle mani e sul collo in macchina. Gli uomini che hanno capelli radi, inoltre, dovrebbero applicare la crema anche sulla testa, visto che il cancro della pelle può colpire anche tale area. Comunque, se i calvi non hanno una crema solare a portata di mano possono indossare un cappello.