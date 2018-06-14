Nicolò Brigante e Virginia si sono lasciati: Storia mai cominciata
di Redazione
14/06/2018
Nicolò Brigante è stato uno dei primi tronisti a scegliere nella seconda fase di Uomini e Donne, anche se il lieto fine, purtroppo, sembra non essere arrivato. Nicolò Brigante e Virginia si sono lasciati? Sul web ecco che arriva la dichiarazione shock: Storia mai cominciata.
Nicolò Brigante la sceltaNon so quanti di voi abbiano fatto caso alla cosa, ma Nicolò Brigante la scelta ricorda molto quanto successo tra Marco Cartasegna e Federica Benincà. Se ve ricordate infatti la coppia composta da Marco e Federica si è separata alcune settimane dopo il momento della scelta, deludendo così le aspettative dei fan. In un certo qual modo è quello che è successo anche tra Nicolò Brigante e la sua Virginia, già ex fidanzata di Ignazio Moser. Da qualche settimana si vociferava che i due ragazzi fossero già in crisi, un primo segno è arrivato quando Nicolò Brigante ha deciso di giungere in Sicilia da solo per presenziare ad una serata in una discoteca di Taormina, mentre Virginia Stablum e invece sembrava avesse preferito restare con delle amiche a Torino.
Nicolò Brigante l'annuncio sui socialQuale sia il motivo che abbia spinto Nicolò e Virginia lasciarsi al momento non è ancora chiaro. quello che sembrava solo un rumors del gossip italiano e finalmente diventato realtà dopo il Nicolò Brigante annuncio sui social. Il ragazzo ha dichiarato: Dopo giorni di riflessioni attente mi sento di comunicarvi che il rapporto tra me e Virginia è arrivato a una battuta d'arresto. Abbiamo provato a frequentarci il più possibile, cercando di fare intrecciare la nostra quotidianità e le nostre famiglie, perché la volontà o meglio la speranza era quella di far volare questo nostro rapporto appena nato. Ma dopo due mesi, ci siamo resi conto che oltre a un grande affetto e una stima reciproca non è scattato quell'amore folle e irrazionale che dovrebbe scattare in un rapporto.
Virginia Stablum: Storia mai decollataVirginia Stablum dopo la fine della storia d'amore con Ignazio Moser aveva deciso di mettersi in gioco come corteggiatrice di Nicolò Brigante a Uomini e Donne. L'amore a quanto pare però non è arrivato come lei desiderava. Dopo l'annuncio fatto dall'ex tronista, ecco che arriva la risposta di Virginia: "I suoi comportamenti fuori dal programma non sono mai stati in linea con quello che noi abbiamo vissuto nel programma, con quello che voi avete vissuto con noi: emozioni, trasporto, attrazione anche fisica. Onestamente non sono andata a Uomini e Donne certa di trovare l’amore ma, come voi sapete, sono rimasta fino alla fine perché pensavo di averlo trovato".
Articolo Precedente
Mercedesz Henger fidanzato, nuovo amore con Lucas Peracchi di Uomini e Donne?
Articolo Successivo
Cannabis legale: il Canada dice si
Redazione