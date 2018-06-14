Home Uomini e Donne Nicolò Brigante e Virginia si sono lasciati: Storia mai cominciata

Nicolò Brigante e Virginia si sono lasciati: Storia mai cominciata

di Redazione 14/06/2018

Nicolò Brigante è stato uno dei primi tronisti a scegliere nella seconda fase di Uomini e Donne, anche se il lieto fine, purtroppo, sembra non essere arrivato. Nicolò Brigante e Virginia si sono lasciati? Sul web ecco che arriva la dichiarazione shock: Storia mai cominciata. Nicolò Brigante la scelta Non so quanti di voi abbiano fatto caso alla cosa, ma Nicolò Brigante la scelta ricorda molto quanto successo tra Marco Cartasegna e Federica Benincà. Se ve ricordate infatti la coppia composta da Marco e Federica si è separata alcune settimane dopo il momento della scelta, deludendo così le aspettative dei fan. In un certo qual modo è quello che è successo anche tra Nicolò Brigante e la sua Virginia, già ex fidanzata di Ignazio Moser. Da qualche settimana si vociferava che i due ragazzi fossero già in crisi, un primo segno è arrivato quando Nicolò Brigante ha deciso di giungere in Sicilia da solo per presenziare ad una serata in una discoteca di Taormina, mentre Virginia Stablum e invece sembrava avesse preferito restare con delle amiche a Torino. Nicolò Brigante l'annuncio sui social Quale sia il motivo che abbia spinto Nicolò e Virginia lasciarsi al momento non è ancora chiaro. quello che sembrava solo un rumors del gossip italiano e finalmente diventato realtà dopo il Nicolò Brigante annuncio sui social. Il ragazzo ha dichiarato: Dopo giorni di riflessioni attente mi sento di comunicarvi che il rapporto tra me e Virginia è arrivato a una battuta d'arresto. Abbiamo provato a frequentarci il più possibile, cercando di fare intrecciare la nostra quotidianità e le nostre famiglie, perché la volontà o meglio la speranza era quella di far volare questo nostro rapporto appena nato. Ma dopo due mesi, ci siamo resi conto che oltre a un grande affetto e una stima reciproca non è scattato quell'amore folle e irrazionale che dovrebbe scattare in un rapporto. Virginia Stablum: Storia mai decollata Virginia Stablum dopo la fine della storia d'amore con Ignazio Moser aveva deciso di mettersi in gioco come corteggiatrice di Nicolò Brigante a Uomini e Donne. L'amore a quanto pare però non è arrivato come lei desiderava. Dopo l'annuncio fatto dall'ex tronista, ecco che arriva la risposta di Virginia: "I suoi comportamenti fuori dal programma non sono mai stati in linea con quello che noi abbiamo vissuto nel programma, con quello che voi avete vissuto con noi: emozioni, trasporto, attrazione anche fisica. Onestamente non sono andata a Uomini e Donne certa di trovare l’amore ma, come voi sapete, sono rimasta fino alla fine perché pensavo di averlo trovato".

