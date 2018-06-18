Home Uomini e Donne Nicolò Ferrari fidanzato? La verità dell'ex corteggiatore

di Redazione 18/06/2018

L'amore tra i protagonisti di Uomini e Donne non nasce solo negli studios di Maria De Filippi... Durante il weekend i vari giornali di goaaip hanno raccontato l'inizio di una nuova love story: Nicolò Ferrari fidanzato? L'ex corteggiatore dice la sua verità. Nilufar Addati e Nicolo Ferrari Il trono di Nilufar Addati è stato uno dei più movimentati della stagione di Uomini e Donne. La tronista Italo persiana dopo la scelta, ricaduta sul fidanzato Giordano Mazzocchi, è stata protagonista di uno scandalo che per certi versi ha ricordato il trono di Lucas Perrachi (Attualmente fidanzato con Mercedesz Henger ndr.). La bella Nilufar, secondo quanto raccontato, avrebbe cercato di manomettere l'esito del trono essendo già segretamente fidanzata... Ma come ben sappiamo al cuore non si comanda, tanto che l'arrivo di Giordano Mazzocchi ha capovolto l'eisto dello show e i ragazzi sono ancora oggi felicemente fidanzato e pronti a vivere un'intensa estate. Attenzione però, per i fan di Nilufar Addati e Nicolò Ferrari oggi c'è una novità. Nicolò Ferrari fidanzato? Come abbiamo annunciato all'inizio del nostro articolo, Nicolò Ferrari fidanzato con un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne? L'ex corteggiatrice di Nilufar Addati, in occasione di un'intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha raccontato di frequentare da un po' di tempo Marta Pasqualato. Nicolò Ferrari ha raccontato come la frequentazione con l'ex corteggiatrice di Nicolò Brigante sia nata poche settimane dopo la partecipazione a Uomini e Donne... Anche se, a quanto pare, non sarebbe poi decollata. Marta Pasqualato "Io vorrei che..." In queste ultime ore i fan di Uomini e Donne sono alla ricerca della verità dell'ex corteggiatore Nicolò Ferrari, a rilasciare la una dichiarazione su Instagram è stata invece Marta Pasqualato. La ragazza sulla sua pagina social ha scritto: "Io vorrei che almeno questa fetta di vita privata rimanesse privata per ora perché altrimenti mi viene un esaurimento nervoso. [....] Sto solo vivendo la mia vita".

