Nicolò e Virginia, la coppia di UeD insieme in Sicilia

Virginia e Nicolò sono a tutti gli effetti una coppia anche se qualcuno aveva dei dubbi. Dopo la scelta di Nicolò hanno vissuto lontani per una settimana ma oggi sono in Sicilia, felici e sorridenti.

Virginia Stablum lascia Verona

Nicolò Brigante e Virginia Stablum si sono riuniti mostrando a tutti di essere una coppia. L'inizio della loro love story dopo la scelta a Uomini e donne è stato rimandato per i rispettivi impegni. Poi Virginia ha lasciato Verona, la città dove vive, ed è volata a Catania per conoscere la famiglia di Nicolò Brigante. La modella e studentessa di Scienze della Comunicazione è stata accolta con molto entusiasmo e pare che abbia stretto amicizia con la sorella di Nicolò, Simona. La Stablum si è ben integrata anche con gli amici di Nicolò. Ma non finisce qui, a Catania vivono anche Aldo e Alessia e la nuova coppia di UeD ha incontrato i vecchi volti del dating show di Canale 5.

Nicolò e Virginia, niente convivenza

Nonostante Virginia Stablum si sia ambientata a Catania e abbia trascorso con Nicolò qualche ora in spiaggia, per il momento non andranno a vivere insieme. Entrambi hanno fatto sapere che vogliono vivere la loro relazione con calma e procedere un passo alla volta. Virginia ha dichiarato al magazine di Uomini e donne che “viversi tutti i giorni farebbe la differenza” ma troveranno il modo per vedersi anche se Verona e Catania non sono vicinissime. Intanto hanno già progettato le vacanze estive, smentendo i rumors sulla partecipazione a Temptation Island 2018. Nicolò e Virginia sono indecisi tra Ibiza o a Mykonos. Una cosa è certa, Brigante è davvero convinto di aver trovato la donna della sua vita. L'ex tronista di Uomini e donne ha commentato così la sua scelta: «Sono davvero felice. Non c’è stato istante in cui io mi sia pentito. Virginia si è dimostrata come l’avevo immaginata. Sono contento di aver capito subito chi avevo avanti».