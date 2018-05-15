Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Nicolò e Virginia, la coppia di UeD insieme in Sicilia

Redazione Avatar

di Redazione

15/05/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Virginia e Nicolò sono a tutti gli effetti una coppia anche se qualcuno aveva dei dubbi. Dopo la scelta di Nicolò hanno vissuto lontani per una settimana ma oggi sono in Sicilia, felici e sorridenti.

Virginia Stablum lascia Verona

Nicolò Brigante e Virginia Stablum si sono riuniti mostrando a tutti di essere una coppia. L'inizio della loro love story dopo la scelta a Uomini e donne è stato rimandato per i rispettivi impegni. Poi Virginia ha lasciato Verona, la città dove vive, ed è volata a Catania per conoscere la famiglia di Nicolò Brigante. La modella e studentessa di Scienze della Comunicazione è stata accolta con molto entusiasmo e pare che abbia stretto amicizia con la sorella di Nicolò, Simona. La Stablum si è ben integrata anche con gli amici di Nicolò. Ma non finisce qui, a Catania vivono anche Aldo e Alessia e la nuova coppia di UeD ha incontrato i vecchi volti del dating show di Canale 5.

Nicolò e Virginia, niente convivenza

Nonostante Virginia Stablum si sia ambientata a Catania e abbia trascorso con Nicolò qualche ora in spiaggia, per il momento non andranno a vivere insieme. Entrambi hanno fatto sapere che vogliono vivere la loro relazione con calma e procedere un passo alla volta. Virginia ha dichiarato al magazine di Uomini e donne che “viversi tutti i giorni farebbe la differenza” ma troveranno il modo per vedersi anche se Verona e Catania non sono vicinissime. Intanto hanno già progettato le vacanze estive, smentendo i rumors sulla partecipazione a Temptation Island 2018. Nicolò e Virginia sono indecisi tra Ibiza o a Mykonos. Una cosa è certa, Brigante è davvero convinto di aver trovato la donna della sua vita. L'ex tronista di Uomini e donne ha commentato così la sua scelta: «Sono davvero felice. Non c’è stato istante in cui io mi sia pentito. Virginia si è dimostrata come l’avevo immaginata. Sono contento di aver capito subito chi avevo avanti».

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Uomini e donne diretta oggi: Nilufar sceglie Giordano nonostante la lite

Articolo Successivo

Uomini e donne gossip: la scelta di Nilufar e la frecciatina di Paolo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

I passatempi preferiti degli italiani

I passatempi preferiti degli italiani

25/11/2020

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

25/02/2020