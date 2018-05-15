Uomini e donne gossip: la scelta di Nilufar e la frecciatina di Paolo

L'ex tronista di Uomini e donne aspettava il momento della rivincita. Paolo Crivellin ha mandato una frecciatina a Nilufar prossima alla scelta.

I baci di Paolo Crivellin

Tra Nilufar Addati e Paolo Crivellin non c'è mai stata sintonia. Oggi l'ex tronista è felicemente fidanzato con Angela Caoloisi ma quando era a Uomini e donne è stato attaccato in maniera pesante dall'italo-persiana. Nilufar Addati aveva criticato Paolo perché aveva baciato le due corteggiatrici e perché voleva trascorrere del tempo nella villa con loro prima di fare la sua scelta. Nilufar aveva detto: «Ti viene il voltastomaco a fare la stessa cosa con due persone diverse». Crivellin aveva risposto a tono: «Ti auguro di trovarti nella mia stessa situazione e io ti dirò le stesse cose». L'ultima parola spetta sempre alle donne e la Addati aveva chiuso affermando: «Mi auguro di no e conoscendomi non succederà».

Nilufar bacia Nicolò e Giordano

Quanto detto in maniera perentoria dalla Addati non ha trovato riscontro nella realtà. La bella tronista ha baciato nello stesso giorno sia Nicolò che Giordano. La pagina Instagram Le Suocere ha realizzato un video che si concentra proprio sull'incoerenza di Nilufar Addati. Oggi si registrerà la puntata della sua scelta ma Paolo ne ha approfittato per postare il video nelle sue storie di Instagram commentando: «Mai augurio fu più azzeccato».

E non finisce qui perché sempre nelle Instagram Stories il torinese ha messo fine alle polemiche a “modo suo”. Leggete cosa ha scritto: «Nilufar nonostante tutte le caz…. che hai detto sul mio Trono ho saputo che a breve sceglierai. Ti faccio un grosso in bocca al lupo, spero tu sia felice. E vediamo se anche questo augurio si avvererà come l’altro». Sicuramente la tronista risponderà a tono ma solo dopo la scelta. Secondo voi con chi sceglierà Nilufar oggi pomeriggio?