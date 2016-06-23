Nutella e Parmigiano nella top ten dei brand più affidabili al mondo
di Redazione
23/06/2016
Nutella e Parmigiano Reggiano compaiono nella top ten dei marchi più affidabili al mondo. L'Italia, per fortuna, fa parlare di sé anche per le sue eccellenze. La lista dei 10 marchi più affidabili al mondo è stata stilata successivamente a un'indagine condotta da Ipsos che ha preso in considerazione diversi fattori, come l'affidabilità, la presenza e il ruolo sociale. Scrutando la classifica si può notare che sono i colossi dell'informatica e dell'hi-tech ad occupare i primi posti. Ecco a voi "The Most Influential Brands":
- Amazon
- Samsung
- Nutella
- Microsoft
- eBay
- Apple
- Parmigiano Reggiano
- YouTube
