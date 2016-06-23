Mark Zuckerberg teme hacker: webcam MacBook coperta con pellicola
23/06/2016
Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Lo sa bene il fondatore e CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, che per combattere gli hacker è arrivato addirittura ad applicare una pellicola sulla webcam del suo pc, un MacBook. Non solo. Il buon Mark ha messo un po' di scotch anche sulla porta audio del suo pc per evitare di essere sorvegliato da eventuali hacker. Dopo l'incursione da parte di alcuni pirati informatici, avvenuta qualche tempo fa, Zuckerberg è corso ai ripari. La scoperta del nastro adesivo sulla webcam e sulla porta audio del computer del numero uno di Facebook è stata fatta proprio quando Mark ha postato una foto per festeggiare il traguardo del mezzo miliardo di utenti di Instagram. Sembra che molti guru dell'informatica, ultimamente, si siano cautelati in modo semplice, come Mark Zuckerberg, contro gli attacchi dei pirati informatici. Ha messo un po' di scotch sulla webcam del suo pc, ad esempio, anche James Comey, direttore dell'FBI. Sembra che la soluzione sia semplice ma più efficace di qualsiasi software contro 'scorribande informatiche'. La decisione del CEO di Facebook non è piaciuta a molti perché è stata presa dal proprietario di una piattaforma che, ogni giorno, scopre informazioni di oltre un miliardo in persone. Non pensate che la scelta di Mark sia ridicola? Secondo alcuni, il fondatore del popolare social network è a dir poco paranoico nonché grottesco. Allora è buffo anche il direttore dell'FBI, visto che ha messo una pellicola adesiva sulla webcam del suo laptop? Comey ha detto recentemente:
"Ho messo un pezzo di nastro adesivo sulla webcam del mio pc perché ho visto che qualcuno più intelligente di me aveva messo una pellicola sulla webcam del suo apparecchio".Ormai sempre più persone, negli Usa, usano del nastro adesivo per coprire la webcam dei loro pc portatili. Negli ultimi tempi, negli Stati Uniti, molte aziende hanno iniziato a vendere anche pellicole adesive per coprire webcam.
