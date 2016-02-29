Wanda Fisher a Domenica Live: "Mai Ritocchini per Somigliare a Spagna"

Spagna ha querelato la sua sosia Wanda Fisher perché non solo ha sfruttato la sua popolarità per lucrare ma ha anche offeso molti suoi ammiratori

"Ma se io mi faccio interventi di chirurgia li faccio per assomigliare a Marilyn Monroe non a lei, con tutto il rispetto, e comunque ho fatto solo dei filler... Mai spacciata per Spagna. Se poi gli impresari hanno giocato con il mio nome, fatti loro. Se è successo qualcosa non è colpa mia. Sono stanca, è dal 1996 ad oggi che lei è convinta che io mi comporti male. Mai sono Wanda Fisher, ho una carriera per i fatti miei, non avrebbe avuto senso farlo".

"Lei è una corista e mi assomiglia ed ha cominciato a fare la mia sosia attorno al 1996. A me va bene, ma non va bene quando va a fare le serate come Ivana Spagna, e non come la mia sosia. La prima querela è partita nel 2001, c'è stata un'indagine della Procura di Torino. Lei mi ha giurato di non farlo più, ho ceduto e mi sono fatta convincere, ritirando la querela. La seconda querela è del 2015. Va in giro fingendosi me, e si comporta male con i miei fan. Ora basta. Non voglio che la gente pensi che sono io fare delle cose poco carine".

La Fisher, però, non ci sta e, soprattutto, non vuole essere definita imitatrice malvagia da. Ieri, durante la puntata di Domenica Live, la conduttrice Barbara D'Urso ha intervistato la sosia di Spagna, cercando di fare luce sulla vicenda e capire come si evolverà. Wanda, innanzitutto, ha precisato di non essersi mai sottoposta a 'ritocchini' per somigliare a Spagna, essendo ricorsa solamente deiIvana Spagna, però, tira dritto stavolta ed è risoluta. L'obiettivo è farsi risarcire dalla Fisher i danni arrecati alla sua carriera e. L'eventuale ricavato andrà in. Ospite del programma 'La vita in diretta', Spagna disse a proposito della sua sosia:La Fisher, invece, respinge tutte le accuse. Durante tutte le interviste relative alle querele sporte da Spagna, Wanda ha sempre precisato che quando si esibisce avvisa il pubblico di essere la sosia di Spagna. Chissà chi ha ragione?