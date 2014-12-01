Gianna Nannini fa uscire "Hitalia": antologia di pezzi mitici, reinterpretazione in chiave rock
di Redazione
01/12/2014
Oggi esce "Hitalia", il nuovo disco di Gianna Nannini, una delle cantanti italiane più famose.
"Hitalia" è una sorta di antologia delle più belle canzoni italiane reinterpretate da Gianna, ovviamente in chiave rock. La cantautrice senese ha optato per i brani più belli tra quelli popolari. Ecco allora che ha rivisitato pezzi mitici come "C'è chi dice no" di Vasco Rossi o "La canzone di Marinella".
Stavolta Gianna Nannini ha superato se stessa, omaggiando la musica italiana in modo eccelso. "Hitalia" sarà sicuramente apprezzato dai fan della Gianna nazionale e non solo.
