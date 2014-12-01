Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Gianna Nannini fa uscire "Hitalia": antologia di pezzi mitici, reinterpretazione in chiave rock

Redazione Avatar

di Redazione

01/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Oggi esce "Hitalia", il nuovo disco di Gianna Nannini, una delle cantanti italiane più famose.

"Hitalia" è una sorta di antologia delle più belle canzoni italiane reinterpretate da Gianna, ovviamente in chiave rock. La cantautrice senese ha optato per i brani più belli tra quelli popolari. Ecco allora che ha rivisitato pezzi mitici come "C'è chi dice no" di Vasco Rossi o "La canzone di Marinella".

Stavolta Gianna Nannini ha superato se stessa, omaggiando la musica italiana in modo eccelso. "Hitalia" sarà sicuramente apprezzato dai fan della Gianna nazionale e non solo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Cipolla: potente antidoto contro tumori, contiene composti organo solforati

Articolo Successivo

"Ogni maledetto Natale", tutti a Fiumicino per la presentazione

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016