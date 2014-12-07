One Direction arrivano a Roma: traffico paralizzato sulla Tiburtina

Sono giovani, ricchi e famosi. Parliamo dei One Direction, che nelle ultime ore sono arrivati a Roma, mandando in visibilio migliaia di fan.

Traffico paralizzato alla periferia di Roma, nelle vicinanze degli studi Mediaset, per l'arrivo di Liam, Harry, Niall, Zayn e Louis, che dovranno registrare uno speciale intitolato “Italia 1D – One Direction – Roma dicembre 2014”, che andrà in onda su Italia 1 il prossimo 18 dicembre.

Tantissime teenager si sono radunate sulla via Tiburtina per vedere i loro idoli e magari strappare un sorriso o, meglio ancora, un autografo. Oltre 10.000 ragazzine si sono raggruppate dinanzi agli studi Mediaset per vedere i componenti del gruppo che, dalle 16 alle 18 registrerà Italia1D - One Direction - Roma Dicembre 2014. I cinque racconteranno la loro storia dinanzi a tanti ammiratori italiani.

Chi si è trovato a passare su via Tiburtina, oggi pomeriggio, ha dovuto affrontare un traffico tremendo, visto che le fan dei One Direction hanno letteralmente bloccato la circolazione. Sono dovuti intervenire addirittura i vigili urbani nei pressi degli studi Mediaset, al civico 561.