Grammy Awards 2015, Beyoncé fa incetta di nomination: appuntamento a Los Angeles

Bella soddisfazione per Beyoncé, che è candidata con ben 5 nomination ai Grammy Awards 2015.

Le candidature della 57esima edizione dei noti Oscar americani della musica sono stati resi noti dalla National Academy of Recording Arts and Sciences. Appuntamento a Los Angeles, precisamente allo Staples Center, dove il prossimo 8 febbraio si svolgerà uno degli eventi più attesi dell'anno.

La fascinosa Beyoncé, grazie alla candidatura a 5 riconoscimenti differenti, è l’artista femminile che ha incassato più nomination nella storia dei Grammy, battendo addirittura Dolly Parton, famosa cantante country (46 candidature).

Beyoncé, 32 anni, ha ottenuto ben 17 premi ed è la settima più nominata di sempre. Tra i musicisti candidati assieme alla moglie del rapper Jay-Z ci sono Pharrel Williams, Sam Smith, Ed Sheeran, Beck e Lady Gaga. Quest'ultima, lo ricordiamo, ha fatto parlare non poco di sé per una rivelazione scioccante: è stata stuprata da uno sconosciuto quando aveva 19 anni.

Non ci resta che attendere il prossimo 8 febbraio 2015 per sapere chi trionferà ai Grammy Awards 2015.