One Direction news: Louis Tomlinson diventerà padre?

di Redazione 15/07/2015

Uno dei componenti degli One Direction, Louis Tomlinson, diventerà padre. A riportare la 'succulenta' notizia sarebbe stati diversi magazine statunitensi ma il diretto interessato non ha ancora rilasciato commenti in merito. Gli One Direction, orfani di Zayn Malik, hanno riscosso molto successo negli ultimi anni ed ora, probabilmente, un membro diventerà papà. Pare che a dare un figlio a Louis Tomlinson sia la coetanea Briana Jungwirth, una splendida ragazza che ambisce a sfondare nel mondo della moda. Louis Tomlison e Briana sarebbero usciti insieme diverse volte, dopo che il cantante si era lasciato con la fidanzata Eleanor Calder. Louis e Briana sono soltanto amici ma, a quanto pare, tra di loro c'è stato del tenero. Secondo una fonte anonima, la coppia avrà a breve un bebè. "Louis è felice di diventare padre e pensa che Briana sarà una madre incredibile. È stata una grande sorpresa, ma loro sono grandi amici e questo li unirà ancora di più", ha rivelato un amico di Louis Tomlison al magazine People. La notizia di Louis Tomlinson padre è stata diffusa anche da Us Weekly, che ha raccolto una dichiarazione di una fonte molto vicina al cantante: "Louis non se lo aspettava, ma è molto eccitato per questo bambino". Gli One Direction, dunque, sono in festa per la nascita del figlioletto di Louis Tomlison. Il bebè, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe nascere all'inizio del 2016. Recentemente Louis Tomlinson ha litigato sui social con l'ex One Direction Zayn Malik e il suo produttore Naughty Boy. Tomlison, ha commentato così, su Twitter, una foto che ritrae Zayn Malik e Naughty Boy: "Ti ricordi quando eri un 12enne e usavo i filtri per immagini del Mac pensando che fossero cool. Ci sono ancora persone che lo pensano". Immediata la replica di Naughty Boy: "Ci sono anche persone che non sanno cantare ma che si lamentano quando c'è l'auto-tune". Il dibattito social è stato chiuso, sempre su Twitter, da Zayn Malik, che riferendosi a Louis Tomlinson ha scritto: "Ricordi quando avevi una vita e non facevi commenti del genere su di me?". A quanto pare l'addio di Zayn dagli One Direction non è stato così bonario come molti hanno voluto far credere. Eppure, un mesetto fa, Malik aveva ricordato che quella degli One Direction è una delle più forti band del mondo. "So di avere in Louis, Liam, Harry e Niall degli amici veri, e so che continueranno ad essere la migliore band al mondo".

