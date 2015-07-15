Home Attualità Stava: eventi per commemorare tragedia, Via Crucis il 18 luglio

Stava: eventi per commemorare tragedia, Via Crucis il 18 luglio

di Redazione 15/07/2015

Sono passati 30 anni dalla tragedia di Stava. Era il 19 luglio 1985 quando una grande quantità di fango generata dal crollo di una discarica di miniera rase al suolo Stava e una parte di Tesero, in provincia di Trento Il cedimento di quella discarica di miniera generò una tragedia di immani proporzioni a Trento. Non si può dimenticare. Tanto fango e detriti, a una velocità di 90 km/h, travolsero uomini, alberi, case e animali. Pesante il bilancio: 268 persone morte, tra cui molti bimbi, e tanti danni a strade, abitazioni e hotel. La Fondazione Stava 1985 Onlus ed altri enti hanno organizzato molti eventi per non dimenticare quella tragedia. Il prossimo 18 luglio si svolgerà la Via Crucis lungo la Val di Stava e il 19 ci sarà un concerto proprio dove 30 anni fa c'erano le discariche di miniera.

