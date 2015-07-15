Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Stava: eventi per commemorare tragedia, Via Crucis il 18 luglio

Redazione Avatar

di Redazione

15/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Sono passati 30 anni dalla tragedia di Stava. Era il 19 luglio 1985 quando una grande quantità di fango generata dal crollo di una discarica di miniera rase al suolo Stava e una parte di Tesero, in provincia di Trento

  Il cedimento di quella discarica di miniera generò una tragedia di immani proporzioni a Trento. Non si può dimenticare. Tanto fango e detriti, a una velocità di 90 km/h, travolsero uomini, alberi, case e animali. Pesante il bilancio: 268 persone morte, tra cui molti bimbi, e tanti danni a strade, abitazioni e hotel. La Fondazione Stava 1985 Onlus ed altri enti hanno organizzato molti eventi per non dimenticare quella tragedia. Il prossimo 18 luglio si svolgerà la Via Crucis lungo la Val di Stava e il 19 ci sarà un concerto proprio dove 30 anni fa c'erano le discariche di miniera.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Wheaton: ucciso in garage, presunti killer arrestati

Articolo Successivo

One Direction news: Louis Tomlinson diventerà padre?

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025