Home Gossip Emma insulta fan Carmen Consoli su Twitter: "Se vi chiamano bimbe minkia non vi lamentate"

Emma insulta fan Carmen Consoli su Twitter: "Se vi chiamano bimbe minkia non vi lamentate"

di Redazione 14/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Emma Marrone ama molto postare messaggi sui social network, come Facebook, Twitter e Instagram, esprimendo i suoi stati d'animi e annunciando i suoi progetti. Capita spesso, però, che qualcuno critichi la cantautrice salentina per il suo comportamento. Emma, però, difficilmente accetta le critiche, o meglio gli insulti Emma ha scritto nelle ultime ore su Twitter: "Essere una fan è una cosa, fare gli appostamenti sotto casa della gente è un'altra... se mi ritenete una stronza fatemi la cortesia di andare a sporcare di cretinate le bacheche degli altri... Se vi chiamano bimbe minkia non vi lamentate, crescete ragazze crescete!!!". L'ira della Marrone, esternata con le suddette parole, indubbiamente, pesanti postate su Twitter è stata dovuta a un post di una fan che aveva messo in discussione le sue doti canore. L'ammiratrice aveva scritto: "Chissà se dopo ieri sera Emma Marrone grazie al concerto di Carmen Consoli ha capito minimamente come si fa la cantante". La replica di Emma non ha tardato ad arrivare, 'fulminando' letteralmente la fan con queste parole: "Probabilmente no... ma dopo ieri sera ho capito che è pieno di coglioni come te! #impastatidicattiveria #fateviunavitavostra". Insomma, Emma ha risposto per le rime alla fan. Una replica del genere, però, non spegne certamente la discussione al vetriolo. Non sarebbe meglio che la Marrone ignorasse gli insulti di molti fan? Per il dovere di cronaca, dobbiamo sottolineare che Emma ha replicato duramente a una fan di Carmen Consoli. Forse un artista del suo calibro non dovrebbe mettersi al pari della gente che offende. Non pensate? Non è la prima volta che Emma risponde per le rime alle fan che l'avevano attaccata. Tempo fa, la cantautrice salentina aveva scritto su Instagram: "Fatevi una vita, l'invidia è una brutta bestia e le donne invidiose anche peggio! Sapete solo gettare fango sulla gente senza sapere nulla.. Vi sentite tutti avvocati del diavolo... tutti giustizieri della notte... Vergogna!". Se pensate di insultare Emma, insomma, riflettete al lungo poiché la replica 'pesante' non tarderà ad arrivare.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp