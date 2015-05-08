Hugh Jackman vince battaglia contro tumori: "Parola cancro è sempre uno shock"

Il celebre attore Hugh Jackman confessa di essere guarito da 4 tumori nell'arco di 18 mesi. La rivelazione è stata resa al rotocalco People.

"Certo la parola cancro è sempre uno shock. Essendo australiano questo tipo malattia è abbastanza comune, non ho mai usato una crema solare protettiva quindi ero il candidato numero uno", ha confessato l'attore 46enne diventato famoso per aver interpretato film di successo come "X-Men" e "Les Miserables".

Hugh ringrazia la moglie, perché senza di lei non avrebbe sicuramente vinto il brutto male: "E' stata lei a convincermi. Il primo segno sul naso l'ho visto nel novembre del 2013 e lei ha continuato a dirmi 'fallo controllare, fallo controllare!' fino a quando non l'ho fatto".

Il dottore ha consigliato a Jackman di sottoporsi a controlli ogni 3 mesi, visto che è probabile che verrà colpito da altre neoplasie alla pelle. "Questa è la croce che dovrò portare per il resto della vita, ma è una fortuna rispetto a quello che sarebbe potuto accadere", ha aggiunto l'attore.