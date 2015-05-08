Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Hugh Jackman vince battaglia contro tumori: "Parola cancro è sempre uno shock"

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il celebre attore Hugh Jackman confessa di essere guarito da 4 tumori nell'arco di 18 mesi. La rivelazione è stata resa al rotocalco People.

"Certo la parola cancro è sempre uno shock. Essendo australiano questo tipo malattia è abbastanza comune, non ho mai usato una crema solare protettiva quindi ero il candidato numero uno", ha confessato l'attore 46enne diventato famoso per aver interpretato film di successo come "X-Men" e "Les Miserables".

Hugh ringrazia la moglie, perché senza di lei non avrebbe sicuramente vinto il brutto male: "E' stata lei a convincermi. Il primo segno sul naso l'ho visto nel novembre del 2013 e lei ha continuato a dirmi 'fallo controllare, fallo controllare!' fino a quando non l'ho fatto".

Il dottore ha consigliato a Jackman di sottoporsi a controlli ogni 3 mesi, visto che è probabile che verrà colpito da altre neoplasie alla pelle. "Questa è la croce che dovrò portare per il resto della vita, ma è una fortuna rispetto a quello che sarebbe potuto accadere", ha aggiunto l'attore.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"Star Wars: Il risveglio della Forza", J.J. Abrams realizza mix tra vecchio e nuovo

Articolo Successivo

Orietta Berti: tanto successo e pensione 'magra', 900 euro al mese

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019