Ornella Muti, figlia Naike Rivelli flirta con Yari Carrisi: figlio di Al Bano e Romina

di Redazione 15/07/2015

La figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, sarebbe innamorata di Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina. La scintilla tra Yari e la figlia di Ornella Muti sarebbe scoccata in America Latina, durante le riprese del talent Pechino Express A diffondere le prime notizie sulla storia d'amore tra Yari Carrisi e Naike Rivelli sono stati i rotocalchi Diva e Donna e Chi. Pare che i due si amino veramente. Naike ha postato molte foto di Yari sul suo profilo Instagram, alternate a quelle di Siria De Fazio. Da quando sono tornati in Italia, Naike e Yari si vedono spesso. La circostanza sta facendo ingelosire la De Fazio. Come mai? Naike e Siria non si sono mai definite una coppia.

