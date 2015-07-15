Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Ornella Muti, figlia Naike Rivelli flirta con Yari Carrisi: figlio di Al Bano e Romina

Redazione Avatar

di Redazione

15/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, sarebbe innamorata di Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina. La scintilla tra Yari e la figlia di Ornella Muti sarebbe scoccata in America Latina, durante le riprese del talent Pechino Express

  A diffondere le prime notizie sulla storia d'amore tra Yari Carrisi e Naike Rivelli sono stati i rotocalchi Diva e Donna e Chi. Pare che i due si amino veramente. Naike ha postato molte foto di Yari sul suo profilo Instagram, alternate a quelle di Siria De Fazio. Da quando sono tornati in Italia, Naike e Yari si vedono spesso. La circostanza sta facendo ingelosire la De Fazio. Come mai? Naike e Siria non si sono mai definite una coppia.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

World League Volley 2015: Italia Serbia, Giannelli artefice vittoria

Articolo Successivo

Helen Mirren: 70 anni e grande amore per il Salento

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019