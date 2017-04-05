Home Spettacoli Oroscopo del giorno di domani giovedi 6 aprile 2017, Vergine selettivo, amicizie per Ariete

di Redazione 05/04/2017

Oroscopo 6 aprile 2017, previsioni astrologiche oggi , le prime ore del mattino permetteranno all’Ariete di instaurare nuove amicizie anche sul luogo di lavoro. Per quanto riguarda il segno della Vergine, questo dovrà evitare di mostrarsi troppo selettivo nelle proprie relazioni e cercare di mantenere alta la cooperazione all’interno del proprio gruppo di lavoro. ARIETE oroscopo del 6 aprile 2017 in questa giornata la collaborazione per voi sarà di vitale importanza per la buona riuscita di un nuovo progetto. Non siate timide, ma mostratevi intraprendenti e propositive. Nuove amicizie vi permetteranno di approfondire alcuni legami anche al di fuori del lavoro. TORO oroscopo del giorno 6 aprile 2017 siate più caute con le vostre risorse, specialmente in vista di investimenti e spese consistenti. In amore vorreste sentirvi più apprezzate e coccolate dal vostro partner: se non riuscite a fargli capire i vostri segnali, siate più dirette. GEMELLI oroscopo di domani 6 aprile 2017 vi sentirete un po’ spossate, e questo probabilmente a causa di uno stress fisico compiuto di recente. Evitate allora di svolgere mansioni troppo pesanti e siate più concentrate sulle questioni veramente urgenti per voi. Piccole tensioni in amore potrebbero rendere turbolenta la vostra serata. CANCRO oroscopo del giorno di domani 6 aprile siete sempre molto attive e dinamiche, e questo vi permette di agire in maniera repentina ad ogni evenienza. La vostra unica pecca è che spesso tendete ad essere molto chiuse, anche con le persone che amate. Non abbiate paura di lasciarvi andare, soprattutto nella coppia. LEONE oroscopo del giorno 6 aprile 2017 sentirete addosso il peso di una grande responsabilità, e questo vi rende nervose. Non lasciatevi prendere dal panico e dall’ansia, ma focalizzatevi sulle vostre abilità. Il recupero in amore è lento ma pienamente soddisfacente. VERGINE oroscopo domani 6 aprile 2017 dovrete mantenere alto l’entusiasmo e la concentrazione dei vostri colleghi, o rischierete di svolgere tutto il lavoro da sole per mancanza di cooperazione. Evitate un atteggiamento troppo selettivo e favorite la comunicazione. Si profila un fine settimana interessante, specialmente per l’amore e gli incontri. BILANCIA oroscopo di domani 6 aprile 2017 siate più strategiche e stipulate accordi e alleanze vantaggiose per la vostra carriera professionale. Sono in arrivo giornate che vi metteranno alla prova, specialmente dal punto di vista affettivo. SCORPIONE oroscopo 6/04/2017 cercate di mostrarvi più disponibili e diplomatiche, o rischierete di cadere in polemica e creare discussioni inutili. Siate astute e sfoderate il vostro brillante intuito nella risoluzione di piccoli imprevisti. Nuovi stimoli potranno risollevare le vostre sorti in amore. SAGITTARIO oroscopo 6 aprile 2017 sarete sommerse dal lavoro, per cui preparatevi ad una seconda metà di settimana intensa e faticosa che, tuttavia, produrrà degli ottimi risultati. Per quanto riguarda la sfera emotiva, soffrite particolarmente la lontananza con il partner. Adoperatevi al meglio per accorciare le vostre distanze, soprattutto nel weekend. CAPRICORNO oroscopo di domani 6 aprile dovreste perseguire un progetto che sia più in linea con i vostri interessi: questa è una giornata importante, infatti, per mettervi alla prova e riprendere quota, specialmente sul lavoro. L’amore è baciato dalla fortuna, che favorisce il dialogo e la comprensione con il partner. ACQUARIO oroscopo di domani 6 aprile 2017 sentitevi libere di lasciarvi andare in amore. Spontaneità e fiducia costruiranno delle solide basi per il vostro rapporto di coppia. Dal punto di vista professionale si prefigurano occasioni interessanti per mettervi in mostra con proposte innovative. PESCI oroscopo del giorno 6 aprile oggi la vostra naturale predisposizione all’ascolto vi renderà ricercatissime dalle vostre colleghe e amiche per la risoluzione di dubbi e perplessità riguardanti l’amore e la famiglia. Sul lavoro, questa è la giornata ideale per stipulare nuovi accordi e concludere ottimi affari.

