Trono Classico: il triangolo di Soleil, Luca e Marco si spezza

Nonostante vada in onda da moltissimi anni, il Trono Classico di Uomini e Donne non sembra conoscere crisi. Ancorato nella prima parte del pomeriggio di Canale 5, tiene compagnia a moltissimi spettatori che non riescono a resistere alla tentazione di guardare le puntate o le repliche in onda sul La 5 o Mediaset Extra. La formula del Trono Classico è la prima ad essere stata creata. Soltanto in seguito sono state proposte le varianti.

Il Trono Over è quello in cui trovano spazio i non più giovani, che desiderano portare avanti la loro ricerca dell’anima gemella senza farsi influenzare dall’età. Soltanto recentemente poi è arrivato il Trono Gay. Si è trattato di una vera e propria scommessa, non solo televisiva ma anche culturale. Una scommessa che Maria De Filippi ha ovviamente vinto, confermandosi la regina indiscussa della televisione italiana.

Il Trono Classico comunque per molti è e rimane il trono per eccellenza. Grazie al fatto che le puntate vengono registrate prima della loro effettiva messa in onda, è sempre possibile catturare qualche anticipazione su ciò che accadrà, per poter soddisfare la curiosità dei moltissimi fan del programma. Vediamo allora cosa ci riservano le nuove puntate della trasmissione. Come i più fedeli sanno bene, i nuovi ingressi nel programma cambiano sempre un po’ gli equilibri, già nati e quelli in fase di costruzione. Così anche l’arrivo del nuovo tronista Marco Cartasegna, ha scardinato le certezze di chi pensava che ormai i giochi fossero fatti.

Marco infatti sembra aver manifestato interesse per la corteggiatrice bionda di Luca, Soleil Sorgè. Non sappiamo se si tratti di pura strategia o di un interesse reale, sta di fatto che il finale non è poi così scontato. E Soleil? All’inizio sembrava assecondare Marco e apprezzare le sue attenzioni, tanto da essere anche uscita con lui in una esterna. Nelle ultime puntate però sembra esserci stata una decisa virata. Forse si tratta della gelosia che Luca ha scatenato in lei per essersi avvicinato ad altre corteggiatrici. Forse invece quello di Soleil era solo un gioco per far ingelosire Luca. Quel che è certo è che lo scontro tra i due tronisti si accenderà parecchio.

A farne le spese sarà proprio Luca che, secondo le anticipazioni, non reggerà alla rabbia e uscirà dallo studio. Colpo di scena. Sarà la biondissima Soleil a rincorrerlo, a riabbracciarlo e a rassicurarlo riguardo ai suoi sentimenti. In realtà però sarà un’altra corteggiatrice a prendere la parola e a insinuare che Soleil si stia vedendo con il suo ex. A questo punto è la ragazza a decidere di andarsene.