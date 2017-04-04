Home Uomini e Donne Mario Serpa news e gossip UeD: la verità sulla fine della storia con Claudio Sona

Mario Serpa news e gossip UeD: la verità sulla fine della storia con Claudio Sona

di Redazione 04/04/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dopo Claudio Sona, anche Mario Serpa di UeD ha detto la sua sulla fine della relazione con il tronista del trono gay. Ecco le news La loro storia nata a Uomini e Donne ha appassionato tutti, ma è naufragata pochi mesi dopo. E Mario Serpa ha parlato molto poco in merito alle motivazioni della fine del legame mentre Claudio Sona si è sbottonato di più parlando di divergenze caratteriali nel corso dell'ultima puntata di Verissimo. Finalmente anche Serpa ha deciso di rilasciare un'intervista, e lo ha fatto con L'Unione Sarda, dicendo la sua sulla fine del suo legame d'amore con il tronista veronese del trono gay. "Pensavo di aver trovato l’amore - ha detto Mario Serpa - e invece… Con dispiacere qualche settimana fa, lo confesso, ero uno straccio. Oggi sto meglio. Gli auguro tutta la felicità del mondo, anche se non è andata come pensavo. Ho investito tanto, così tanto nei miei sentimenti… ma la vita è piena di sorprese". E così Mario ha rivelato anche le ragioni del suo silenzio prolungato. Ma non finisce qui: le news su Mario Serpa emergono da questa importante intervista nella quale l'ex partecipante del trono gay di UeD aggiunge di volere una vita normale. "Un lavoro, il mio compagno, una famiglia. Non sopporto la finzione - ha spiegato - Quanti uomini nascondono la propria omosessualità sposandosi e cercando di sfogare le loro repressioni sessuali in un’avventura extra coniugale! - ha aggiunto Mario - Riducono tutto al sesso. E sono tanti, in tutto il Paese, più di quelli che possiate immaginare. Io credo sia bello nella vita fare una scelta e portarla avanti, con coraggio". Li rivedremo mai insieme? continuate a leggerci per conoscere tutti gli sviluppi sulle storie d'amore dei due ex del trono gay di Uomini e Donne.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp