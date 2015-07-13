Home Sport Palermo rafforza centrocampo con Brugman e Hiljemark

di Redazione 13/07/2015

Colpaccio del Palermo che, qualche giorno fa, ha concluso l'affare Brugman. Il giocatore del Pescara vestirà, dunque, la maglia del Palermo. La squadra siciliana ha comprato Gaston Brugman con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'ex calciatore del Pescara è già al ritiro di Bad Kleinkirchheim. "Sono davvero molto contento di arrivare al Palermo. Non vedo l'ora di mettermi a disposizione del mister e di conoscere i miei nuovi compagni. Questa è una grande opportunità per me", ha detto Brugman, che ha fatto grandi cose nel Pescara. Il Palermo, lo ricordiamo, intende rafforzare il suo centrocampo. Lo testimonia proprio la sua campagna acquisti. I rosanero, infatti, non hanno solamente acquistato dal Pescara un giocatore forte come Brugman, ma hanno 'strappato' al PSV Eindhoven un asso come Hiljemark. Il Palermo fa sul serio.

