Ilary Blasi a Formentera senza Francesco Totti: fisico da urlo
di Redazione
13/07/2015
Francesco Totti, capitano della Roma, è tornato ad allenarsi e sua moglie, Ilary Blasi, si rilassa a Formentera. Bella vita quella della Blasi, che ha due figli ma ha un fisico da urlo. I paparazzi hanno immortalato negli ultimi giorni Ilary Blasi, felice e spensierata, a Formentera con diverse amiche. Sebbene abbia un fisico perfetto, la Blasi si è mostrata più volte con indosso un pareo. Formentera piace molto a Francesco Totti e alla Blasi, scegliendola spesso come meta per trascorrere le vacanze. Francesco raggiungerà a breve Ilary, perché impegnato negli allenamenti. La coppia, comunque, ha già trascorso, ultimamente, una mini vacanza a Forte dei Marmi. Ilary Blasi, adesso, deve trascorrere qualche giorno da single. Per fortuna che a Formentera ci sono le amiche con cui scambiare qualche chiacchiera.
