Aviaria dilaga in Libia: 4 morti in pochi giorni, Italia trema

Redazione Avatar

di Redazione

29/12/2014

Allarme aviaria in Libia, dove il terribile virus ha ucciso ben 4 persone nell'arco di pochi giorni. Secondo le ultime informazioni, c'è il rischio che aumentino i contagi e i decessi. Occorre intervenire al più presto.

Una persona è stata subito ricoverata in un ospedale libico, nelle ultime ore, con sintomi che fanno pensare all'aviaria. La notizia non può non fare paura anche a noi italiani, visto che ogni giorno sbarcano nel nostro Paese migliaia di migranti provenienti proprio dalla Libia.

La notizia dei contagi e dei decessi in Libia è stata resa nota dal ministro della Salute libico, Ridha Awkali. Speriamo che la situazione venga tenuta sotto controllo. In Africa, virus come Ebola ed aviaria uccidono tante persone. Bisogna che la Comunità internazionale intervenga subito per evitare stragi quotidiane.

