Paola Caruso, lite infinita con Alessia Macari

di Redazione 26/12/2016

Fra qualche settimana forse ricominceranno a lavorare insieme ad Avanti un altro!, ma sembra certo che Paola Caruso e Alessia Macari si ignoreranno, confermando le ultime news di gossip, non rivolgendosi la parola come stanno facendo da più di un anno. Qualcuno ha scritto che è stata colpa di un fidanzato conteso, ma secondo la ‘Bonas’ la verità è un’altra. Intervistata dal settimanale ‘Top’ infatti la prorompente Paola ha ribadito che non c’entrano storie d’amore del passato, ma quando lei si lega ad un’altra persona con l’amicizia dà tutto e pretende lo stesso trattamento, quindi se si sente tradita chiude ogni porta. E così anche se hanno continuato a lavorare insieme, non si sono mai più parlate. Così quando si è ritrovata davanti Alessia Macari in una delle prime puntate di Selfie-Le cose cambiano su Canale 5, è andata fiori di testa e l’ha insultata anche se ha capito di aver esagerato e chiede scusa. Però ribadisce: “Alessia si è comportata male, non voglio più averci niente a che fare”. In attesa di vedere se la Bonas tornerà lavorare con Paolo Bonolis, perché sta ancora valutando cosa fare, intanto conferma che dopo la storia con l’ex tronista Lucas Peracchi è tornata single: “Forse sarà colpa della mia forte personalità, per un uomo non è facile starmi vicino. Rapporti lunghi è tanto tempo che non li ho, non riesco più ad innamorarmi”. Il 2017 le porterà novità positive?

