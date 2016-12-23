Loading...

Antonella Mosetti torna single

Redazione Avatar

di Redazione

23/12/2016

Antonella Mosetti era pronta per passare le sue prime feste di Natale insieme al fidanzato Gennaro, quello che pubblicamente aveva dichiarato di amare alla follia tanto di essere disposta a trasferirsi a Londra dove lavora e vive lui. E invece non sarà così perché le ultime news di gossip suggeriscono un finale alternativo per la loro bella favola. Infatti nelle ultime ore su Instagram Stories è spuntato un laconico messaggio di Antonella Mosetti che dice tutto: la showgirl romana infatti ha postato un cuore e una sola parola, ‘Single’ senza ulteriori commenti. Ma basta e avanza per pensare che l’appassionata storia d’amore con Gennaro sia arrivata almeno ad una pausa di riflessione se non ad un punto morto dal quale è impossibile uscire. La Mosetti non ha voluto dire nulla di più, eppure è sufficiente per capire che ancora una volta stia vivendo un periodo della sua vita nel quale è difficile essere felici. Eppure dopo la partecipazione a Grande Fratello Vip insieme alla figlia Asia Nuccetelli la sua immagine si era rilanciata, nonostante le polemiche legate alle liti con Andrea Damante e Giulia De Lellis. Antonella sia in casa che fuori più volte aveva dichiarato di essere disposta a fare il grande passo per la seconda volta e cominciare una nuova vita anche lontano dall’Italia. Invece evidentemente non sarà così, in attesa di ulteriori sviluppi.
