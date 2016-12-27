Home Uomini e Donne Eleonora Rocchini, un regalo inatteso

Eleonora Rocchini, un regalo inatteso

di Redazione 27/12/2016

A differenza di Andrea Damante e Giulia De Lellis che come loro usciti insieme da Uomini e Donne la scorsa primavera e in autunno hanno spopolato ovunque in tv, Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini continuano a vivere la loro storia lontano dalle telecamere e dagli obiettivi dei fotografi, ma sembra che i due ragazzi abbiano programmi importanti per il futuro. Un ulteriore indizio che ha fatto impazzire di gioia i fans dei ‘Bracchini’ è il regalo che l’ex tronista ha fatto alla sua scelta per Natale. A renderlo pubblico è stata la stessa Eleonora Rocchini che su Instagram ha postato la foto di un anello accompagnando l’immagine con un messaggio per il suo fidanzato: “I regali inaspettati sono di certo i più belli #ilnatale #loamo #maamopiùte #giuro”. Una frase che, se mai ce ne fosse stato bisogno, cancella tutte le nubi e i sospetti che qualche settimane fa avevano fatto temere una rottura nella coppia. In poche ore la foto ha ricevuto moltissimi commenti entusiastici da parte dei fans e adesso molti si aspettano che l’ex tronista vada anche oltre e chieda ufficialmente alla sua compagna di sposarlo. In fondo un anello non è un regalo da tutti i giorni e in una coppia che è nata solo da qualche mese sembra più di un indizio per quello che vogliono.

