Moncalieri, insegnante dice che omosessualità si può curare: sconcerto

Polemiche a Moncalieri, in provincia di Torino, per le parole proferite da un'insegnante di religione durante una lezione. L'insegnante ha detto che l'omosessualità si può curare, raccontando la storia di un suo amico gay che è riuscito a guarire con la psicanalisi.

"I gay possono guarire... l'omosessualità è un problema psicologico dal quale si può guarire", avrebbe detto l'insegnante ai ragazzi che, subito, si sono diretti dal preside dell'istituto per raccontare la vicenda. Quest'ultimo ha subito provveduto ad aprire un'inchiesta interna sulla vicenda.

L'Arcigay di Torino si è detto indignato, sottolineando che si rivolgerà alle autorità regionali. Voi che ne pensate?