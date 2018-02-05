Home Uomini e Donne Paolo Crivellin la scelta, il tronista lascia Uomini e Donne

di Redazione 05/02/2018

Paolo Crivellin la scelta finalmente arrivata. Il tronista contro ogni altra aspettativa ha deciso di lascia Uomini e Donne ma non da solo come temevano i fan. Il caso Paolo Crivellin, il rimando della scelta Nell'arco di questi mesi abbiamo avuto modo di conoscere Paolo Crivellin e la sua indecisione. La scelta che doveva essere compiuta dal tronista circa qualche settimana fa è stata rimandata fino all'inverosimile. Il tronista Crivellin infatti era confuso tra le due sue corteggiatrici Marianna Acierno e Angela Caliosi, con quest'ultima Tra l'altro sono stati diversi gli scontri avvenuti all'interno degli studios di Uomini e Donne davanti a Maria De Filippi. Maria De Filippi l'ultimatum a Paolo Crivellin La scelta di Paolo Crivellin era diventata un vero e proprio caso all'interno di Uomini e Donne, un qualcosa rimandato di settimana in settimana che ha portato all'esasperazione i fan. In un primo momento il pubblico di Uomini e Donne era convinto di rivivere quanto successo mesi fa con Desiree Popper, quando la tua lista piuttosto che scegliere uno dei suoi corteggiatori decise di lasciare Uomini e Donne da single. Il rimando della scelta fatta da Paolo Crivellin però ha fatto innervosire anche Maria De Filippi che gli ha dato un ultimatum, spiega meglio così che avrebbe dovuto scegliere tra Marianna e Angela il prima possibile. Paolo Crivellin sceglie Angela Dopo settimane di attesa e di rimproveri da parte di Maria De Filippi Ecco che finalmente oggi è andata in onda la scelta di Paolo Crivellin. Fin da subito si è intuito l'interesse del tronista nei confronti di Angela Caliosi, anche se continui battibecchi non lasciavano immaginare che i due avrebbero potuto immagini lasciare insieme agli studios di Uomini e Donne invece.... Paolo Crivellin sceglie Angela alla fine del suo percorso. Il tronista si è lasciata andare con il romanticismo è una dedica fuori dagli schemi: Voglio viverti. Riusciranno i due ragazzi finalmente a vivere la loro storia d'amore senza altre intromissioni?

