Alessandro Borghese – 4 Ristoranti a Bologna, sfida tra osterie
di Redazione
29/01/2018
Un viaggio alla scoperta delle cucine italiane con lo chef Alessandro Borghese: martedì 30 gennaio 2018 sarà in onda su SkyUno a Bologna per una sfida tra osterie.
Alessandro Borghese 4 Ristoranti a BolognaBologna sarà famosa per i suoi portici, ma dopo il passaggio dello chef Alessandro Borghese sarà conosciuta anche per le sue osterie di una volta, in cui nel piatto c’era la tradizione a colpi di tagliatelle, tortellini in brodo, lasagne al forno innaffiate da un fiasco di vino. La storia di una città si costruisce attraverso i luoghi, e senza dubbio Bologna può essere raccontata attraverso le osterie. Alessandro Borghese dà l’appuntamento alle 21.15 ogni martedì su SkyUno con Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il format di cui Sky TV ha dato ampio spazio perché uno dei programmi di punta di Sky insieme a Masterchef. Se Masterchef vuol dire trovare il giusto equilibrio tra innovazione, tecnica e tradizione culinaria italiana, Alessandro Borghese-4 Ristoranti significa andare alla ricerca della tipicità e, in questo caso, dell’osteria tipica bolognese migliore. Ma quali sono i quattro osti che hanno accettato di sfidarsi?
I locali in sfida per Alessandro Borghese 4 RistorantiAl Cambio 3.0 di Piero prende il nome dalla sua location: un tempo, infatti, sorgeva un’ex posta di cambio di cavalli. Il locale ha uno stile vintage ma allo stesso tempo moderno e l’atmosfera è frizzante. La tradizione è osservata meticolosamente, visto che si beve e si mangia come un tempo grazie alla pignoleria di Piero. La sua priorità è sempre il cliente. Il proprietario si presenta come un oste elegante, visto che indossa il doppio petto. Definisce la sua osteria come un palcoscenico in cui si va in scena tutte le sere allo scopo di rendere felici i commensali con la grande cucina di Bologna. Trattoria da me di Elisa nasce nel 1937 e fu il primo ristorante ad ideare il concetto del menù a prezzo fisso per forestieri e militari di passaggio e non. Proprio come le antiche osterie, l’atmosfera è caotica e rumorosa, ma con l’arredo curato nei dettagli, senza scordare i richiami del passato: credenze e tavoli sono infatti i mobili della trattoria dei nonni della proprietaria. Il menù rispecchia la tradizione culinaria di Bologna, anche se non mancano le sperimentazioni di nuovi piatti. L’Osteria della Lanterna di Edoardo fa parte di un vecchio stabile del 1700. Il locale, che prende il nome da un vecchio pozzo con una lanterna al centro, ha due diverse sale che rappresentano un po’ la doppia anima del proprietario nonché cuoco, ovvero lo stile delle vecchie osterie bolognesi con una la mise en place curata e molto elegante. Edoardo si occupa un po’ di tutto e non solo della cucina, come ad esempio la gestione e gli ordini. Essendo un uomo pratico, la sua cucina la definisce senza fronzoli. L’Osteria al 15 di Lamberto è l’ultimo locale in sfida. In questa osteria si respira tradizione e antichità soprattutto perché il proprietario non ha voluto cambiare nulla rispetto alle passate gestioni. Sulle pareti si possono trovare pentolami vari appesi, bottiglie e gufi (secondo l’oste, portano bene…). Lamberto è l’oste con la risposta pronta, adora mangiare fuori e per questo si definisce prima cliente, poi titolare. La sua cucina è una cucina bolognese adattata… non resta che scoprire perché!
Come e dove vedere la sfida delle osterie di BolognaAlessandro Borghese, chef giramondo, approda a Bologna per la sfida tra osterie, L’appuntamento è per martedì 30 gennaio 2018 alle ore 21.15 su SkyUno con la terza puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Quale sarà la migliore osteria di Bologna tra queste quattro?
