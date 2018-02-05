Home Gossip Sonia Lorenzin contro Emanuele Mauti: "Ho preso un abbaglio"

di Redazione 05/02/2018

Sonia Lorenzini contro Emanuele Mauti ancora una volta... A quanto pare la coppia nata Uomini e Donne attualmente non riesce a trovare un punto di compromesso. Nell'arco di queste ore a far discutere solo delle dichiarazioni un po' particolari: "Ho preso un abbaglio" Emanuele Mauti e le frecciatine sui social per Sonia Lorenzin La fine della storia d'amore tra Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini in un certo qual modo è stato un fulmine a ciel sereno. Se ben ricordate i due ragazzi hanno abbandonato gli studios di Uomini e Donne con largo anticipo dopo che Emanuele Mauti ha messo un po' alle strette proprio la tronista. Nonostante tutto però sembrava che la coppia avesse trovato un proprio equilibrio e stesse vivendo la storia d'amore più bella di sempre... Ma dopo essersi lasciati e averlo comunicato ufficialmente sui social Ecco che arrivano delle frecciatine tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti. Un esempio classico per capire quando stiamo dicendo sono appunto dei commenti con scritto ad esempio "Invece questi occhi vedono sempre tutto". Sono i Lorenzin il racconto della storia con l'ex fidanzato Sonia Lorenzini dopo la fine della storia con Emanuele Mauti non è delicato le varie interviste che le sono state offerte. Lex tronista ospite del programma Non succederà più di Giada Miceli ha raccontato la sua storia con lex corteggiatore. "Per lui annullato tutta la mia vita. Si fanno pazzie per amore, lo rifarei altre mille volte ma lui non li apprezzate. Con Emanuele Mauti ho preso un abbaglio". Emanuele Mauti dichiarazione shock: "Ho sbagliato" Dopo l'intervista di Sonia Lorenzini rilasciata Non succederà più di Giada Micheli, ecco che arriva la risposta di Emanuele Mauti. L'ex corteggiatore ha più volte detto che la Lorenzin è che resterà una delle donne più importanti della sua vita, aggiungendo di essere felice di aver vissuto così un amore così grande e travolgente. Sulla base di queste motivazioni Emanuele Mauti ha immediatamente risposto al ex fidanzata nelle sue Instagram Stories: "Purtroppo lo stile, così come le p**** per assumersi le proprie responsabilità, non si comprano da nessuna parte. Vi auguro di incontrare nella vita sembra persone con le spalle così grandi da essere in grado di dire <<ho sbagliato>>".

