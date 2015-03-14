Paolo Villaggio ricoverato al Gemelli per infarto? Frottola mediatica

Paolo Villaggio non è stato ricoverato presso i Policlinico Gemelli di Roma per un infarto. Si è trattato, dunque, dell'ennesima bufala riguardante un personaggio famoso del mondo dello spettacolo.

Il comico genovese, irritato, ha smentito le voci relative a un suo ricovero per problemi al cuore: "Ma quale infarto? Ho solo accompagnato un amico in ospedale. Sto bene, questo tipo di voci mi danneggia in maniera estremamente grave sotto il profilo professionale".

Villaggio, dunque, sta bene e si trova nella sua casa. Altro che Policlinico Gemelli!