Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Brasile, autobus perde controllo e vola per 400 metri: 40 morti

Redazione Avatar

di Redazione

15/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Dramma in Brasile. Per cause da accertare un autobus ha perso il controllo ed è caduto da un dirupo. 40 delle 50 persone a bordo hanno perso la vita.

La tragedia è avvenuta precisamente nello Stato di Santa Caterina, poco prima di una curva. Dopo aver perso il controllo, l'autobus è volato per circa 400 metri e poi si è piombato al suolo.

La Polizia brasiliana dovrà ricostruire la dinamica  del drammatico episodio.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Steve Jobs, Tim Cook gli offrì fegato: iCeo rifiutò proposta

Articolo Successivo

Paolo Villaggio ricoverato al Gemelli per infarto? Frottola mediatica

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016