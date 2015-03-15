Brasile, autobus perde controllo e vola per 400 metri: 40 morti
di Redazione
15/03/2015
Dramma in Brasile. Per cause da accertare un autobus ha perso il controllo ed è caduto da un dirupo. 40 delle 50 persone a bordo hanno perso la vita.
La tragedia è avvenuta precisamente nello Stato di Santa Caterina, poco prima di una curva. Dopo aver perso il controllo, l'autobus è volato per circa 400 metri e poi si è piombato al suolo.
La Polizia brasiliana dovrà ricostruire la dinamica del drammatico episodio.
Articolo Precedente
Steve Jobs, Tim Cook gli offrì fegato: iCeo rifiutò proposta
Articolo Successivo
Paolo Villaggio ricoverato al Gemelli per infarto? Frottola mediatica
Redazione