Ruby ha nuovo fidanzato: Daniele Leo, selfie su Facebook

Nuovo amore per Ruby rubacuori, al secolo Karima el Mahroug, personaggio di cui si è parlato molto negli ultimi anni in merito ai festini organizzati nella villa dell'ex premier Silvio Berlusconi, ad Arcore.

Ruby ha postato sul suo profilo Facebook una foto che lo ritrae con la sua nuova fiamma, il 30enne Daniele Leo. Il selfie è stato scattato a Laigueglia, ridente località ligure. Pare che i due si siano conosciuti nella discoteca dove l'egiziana lavora attualmente.

Ricordiamo che Ruby ha una figlia di due anni e mezzo, avuta dall'ex marito. Anche sul profilo di Leo sono stati postati molti scatti che ritraggono la coppia in numerosi luoghi.