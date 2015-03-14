Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Ruby ha nuovo fidanzato: Daniele Leo, selfie su Facebook

Redazione Avatar

di Redazione

14/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Nuovo amore per Ruby rubacuori, al secolo Karima el Mahroug, personaggio di cui si è parlato molto negli ultimi anni in merito ai festini organizzati nella villa dell'ex premier Silvio Berlusconi, ad Arcore.

Ruby ha postato sul suo profilo Facebook una foto che lo ritrae con la sua nuova fiamma, il 30enne Daniele Leo. Il selfie è stato scattato a Laigueglia, ridente località ligure. Pare che i due si siano conosciuti nella discoteca dove l'egiziana lavora attualmente.

Ricordiamo che Ruby ha una figlia di due anni e mezzo, avuta dall'ex marito. Anche sul profilo di Leo sono stati postati molti scatti che ritraggono la coppia in numerosi luoghi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Paolo Villaggio ricoverato al Gemelli per infarto? Frottola mediatica

Articolo Successivo

Robert Downey Jr dona braccio bionico a bimbo disabile: collaborazione con Limbitless Solution

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019