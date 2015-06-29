Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Paris Hilton vittima di uno scherzo in aereo: urla e delirio

Redazione Avatar

di Redazione

29/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Attimi di panico per Paris Hilton, celebre e ricca ereditiera. Il suo aereo privato diretto a Dubai ha iniziato a perdere quota. "L'aereo sta precipitando" le avevano detto. Lei, terrorizzata, si è messa ad urlare, vittima di un attacco di panico. In realtà si è trattato di uno scherzo ben organizzato dal programma tv egiziano 'Ramez in Control'. Tutti, eccetto la Hilton, sapevano che si trattava di uno scherzo. La ricca ereditiera ha iniziato a gridare come una forsennata finché non le hanno detto che si trattava di una candid camera. Paris, dopo lo scherzo subito, ha scritto su Twitter: "E' stato il momento più spaventoso della mia vita. Credevo davvero che l'aereo si sarebbe schiantato e che saremmo morti tutti". Certo, lo scherzo a Paris è stato alquanto grave. Molti hanno dubitato sull'autenticità, ipotizzando una trovata pubblicitaria. Chissà?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Kono Pizza: creativi italiani rinnovano il più famoso prodotto Made in Italy, la pizza. Ecco l'ultima stravaganza estera in fatto di pizza

Articolo Successivo

Camomilla favorisce rilassamento e fa vivere di più

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019