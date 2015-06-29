Paris Hilton vittima di uno scherzo in aereo: urla e delirio
di Redazione
29/06/2015
Attimi di panico per Paris Hilton, celebre e ricca ereditiera. Il suo aereo privato diretto a Dubai ha iniziato a perdere quota. "L'aereo sta precipitando" le avevano detto. Lei, terrorizzata, si è messa ad urlare, vittima di un attacco di panico. In realtà si è trattato di uno scherzo ben organizzato dal programma tv egiziano 'Ramez in Control'. Tutti, eccetto la Hilton, sapevano che si trattava di uno scherzo. La ricca ereditiera ha iniziato a gridare come una forsennata finché non le hanno detto che si trattava di una candid camera. Paris, dopo lo scherzo subito, ha scritto su Twitter: "E' stato il momento più spaventoso della mia vita. Credevo davvero che l'aereo si sarebbe schiantato e che saremmo morti tutti". Certo, lo scherzo a Paris è stato alquanto grave. Molti hanno dubitato sull'autenticità, ipotizzando una trovata pubblicitaria. Chissà?
