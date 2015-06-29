Loading...

Camomilla favorisce rilassamento e fa vivere di più

29/06/2015

Una camomilla al giorno toglie il medico di torno. Non è uno scherzo ma verità. Pare che la camomilla non solo favorisca il rilassamento, ma riduce del 29% il rischio di morte prematura. La scoperta è stata fatta da un gruppo di scienziati dell'Università del Texas (Usa). La ricerca è stata condotta su oltre 1600 persone, monitorate per 7 anni. Le virtù della pianta della camomilla sono note fin dall'antichità, quando veniva usata generalmente per favorire un senso di benessere. La camomilla contiene sostanze che aiutano a contrastare i radicali liberi, principali artefici dell'invecchiamento cellulare.
