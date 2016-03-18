Parma: casa di riposo lager, pazienti costretti a mangiare per terra

Obbligati a mangiare la pasta per terra. Questa è solo una delle tante umiliazioni a cui erano sottoposti gli anziani ospiti di una casa di riposo di Parma

Villa Matilde, ovvero l'inferno

"La ragazza ci ha raccontato di un paziente che aveva fatto cadere accidentalmente il cibo in terra ed è stato costretto a mangiare dal pavimento a titolo di punizione".

Anziani derisi e umiliati

"Gli anziani venivano derisi, emulandone i gemiti o le andature barcollanti, mortificati costringendoli a spogliarsi e cambiarsi alla presenza di altre persone".

Quello che accadeva nella casa di cura, a Bazzano (Parma), era allucinante. Anziani con problemi psichici o affetti dal morbo di Alzheimer venivano presi a calci, pugni e ceffoni, nonché minacciati con frasi del tipo "ti prendo e ti butto giù dalla finestra". A documentarlo sono stati i carabinieri, che avevano posto delle telecamere nei locali della struttura ubicata sulle colline di. Nell'arco di 4 mesi sono state accertati oltre 100 comportamenti offensivi ai danni dei pazienti. I militari hanno arrestato 7 persone, assistenti della clinica, per concorso in maltrattamenti aggravati. Asi vociferava delle molestie e degli abusi commessi a Villa Matilde ma non c'erano prove che documentavano le malefatte. Determinante è stata la rivelazione di una tirocinante che ha assistito agli abusi. Il comandante dei carabinieri Giovanni Orlando ha dichiarato:Dai video emerge un quadro che fa rabbrividire. I pazienti erano costantemente sottoposti ad angherie, umiliazioni varie e percosse. Le minacce, poi, si sprecavano. Neisi sentono assistenti della clinica che si rivolgono ai malati con frasi come "ti do un calcio nelle palle, vattene" oppure "ti seppellisco viva". I militari hanno aggiunto:A finire ai domiciliari, attualmente, sono stati solo gliche lavoravano nel reparto dove si trovavano pazienti con problemi psichici o. 5 operatori della struttura, invece, si sono visti notificare avvisi di garanzia per il medesimo reato.