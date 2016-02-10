Home Home Pesava 610 Kg a 17 Anni, oggi Khaled Cammina: Video Toccante su YouTube

Pesava 610 Kg a 17 Anni, oggi Khaled Cammina: Video Toccante su YouTube

di Redazione 10/02/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Quando aveva 17 anni pesava 610 kg ed era l'adolescente più grasso al mondo. Oggi, a 24, Khaled Mohsen Al Shaeri ha perso ben 310 kg Non è facile vivere per Khaled con tutto quel peso addosso. Negli ultimi tempi è riuscito a perdere 310 kg ed ha cercato di camminare. Sì perché il ragazzo ha trascorso tutta la sua infanzia su una sedia a rotelle. Il peso eccessivo ovviamente non gli permetteva di muoversi. Il video che ritrae il 24enne che tenta di muovere qualche passo è stato postato su YouTube e sta facendo commuovere molte persone. Khaled non riusciva più a vivere su una sedia a rotelle e trascorrere le giornate in casa e sempre davanti alla tv. Dopo essersi rivolto a un noto medico di Ryad, il giovane ha iniziato a perdere molto peso. Certo, ancora c'è molto da dimagrire ma il 24enne arabo è felice perché è tornato ad usare le gambe e muoversi. D'ora in avanti potrà avere una vita sociale come tutti i suoi coetanei. Quando arrivò in ospedale, nel 2013, Khaled pesava oltre 600 kg. Per farlo entrare venne utilizzata una speciale gru importata dagli Usa. Ovviamente, il giovane arrivò nel nosocomio con una eliambulanza. A sovvenzionare il programma di dimagrimento dell'arabo è stato il re Abdullah, colpito dalla storia di una persona oppressa dal suo peso. Khaled deve perdere ancora, per raggiungere una condizione normale, almeno 200 kg. Non sarà facile. Il ragazzo arabo è diventato un vero testimonial anti-obesità in Arabia Saudita ed esempio per tutti coloro che vogliono dimagrire ma non ci riescono. E' probabile che il pesante giovane resterà nella storia come la persona che ha perso più chili al mondo. I medici che hanno in cura Khaled hanno detto che il giovane è riuscito a perdere due terzi del suo peso. Il filmato postato su YouTube mostra il 24enne che cammina con l'aiuto di un telaio.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp