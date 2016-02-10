Paracetamolo in Gravidanza: Bimbi Rischiano Asma

Il paracetamolo aumenta di un terzo, per i bimbi, il rischio di ammalarsi di asma. La scoperta è stata fatta da un team di ricercatori dell'Università di Bristol (GB)

"Scoprire potenziali effetti negativi è un obbligo per tutelare la salute pubblica, visto che il paracetamolo è l'antidolorifico più usato tra le donne incinte e i bambini".

Gli studiosi inglesi hanno anche scoperto che se le donne assumonodurante la gravidanza, i bimbi correranno il rischio di diventare. Il paracetamolo è l'antidolorifico più comune che viene somministrato ai neonati, usato anche in diversi medicinali come Calpol e Disprol. Il gruppo di ricerca die diversi studiosi dell'Università di Oslo hanno esaminato i dati di 114.500 gravidanze, monitorando altresì i bimbi fino all'età di 7 anni. Ebbene, al termine dell'indagine è stato notato che l'assunzione di paracetamolo da parte delle madri durante la gravidanza e dei neonati era correlato allo sviluppo di asma a 3 anni. Gli interessanti risultati dello studio britannico sono stati pubblicati sull'International Journal of epidemiology. Gli scienziati ritengono che il paracetamolo induca uno, in cui le molecole instabili, note come radicali liberi, innescano una reazione allergica. E' stato notato che i bimbi a cui era stato somministrato paracetamolo durante l'infanzia avevano il 29% di rischio in più di sviluppare asma a 3 anni rispetto ai piccoli che non avevano mai assunto paracetamolo. Il rischio di sviluppare asma a 3 anni, invece, era del 13% quando le madri avevano assunto il farmaco durante la gestazione. Il rischio di asma sussiste a prescindere dal fatto che il paracetamolo venga assunto per curare un'influenza, febbre o un semplice dolore. I ricercatori britannici hanno anche scoperto che i bimbi rischiano di diventare asmatici anche in caso di somministrazione di. La ricercatrice Maria Magnus, dell'Università di Bristol, ha detto:Alla luce di questo studio, non sarebbe meglio che le donne in dolce attesa non assumessero paracetamolo?