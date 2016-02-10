Paracetamolo in Gravidanza: Bimbi Rischiano Asma
di Redazione
10/02/2016
Il paracetamolo aumenta di un terzo, per i bimbi, il rischio di ammalarsi di asma. La scoperta è stata fatta da un team di ricercatori dell'Università di Bristol (GB)Gli studiosi inglesi hanno anche scoperto che se le donne assumono paracetamolo durante la gravidanza, i bimbi correranno il rischio di diventare asmatici. Il paracetamolo è l'antidolorifico più comune che viene somministrato ai neonati, usato anche in diversi medicinali come Calpol e Disprol. Il gruppo di ricerca di Bristol e diversi studiosi dell'Università di Oslo hanno esaminato i dati di 114.500 gravidanze, monitorando altresì i bimbi fino all'età di 7 anni. Ebbene, al termine dell'indagine è stato notato che l'assunzione di paracetamolo da parte delle madri durante la gravidanza e dei neonati era correlato allo sviluppo di asma a 3 anni. Gli interessanti risultati dello studio britannico sono stati pubblicati sull'International Journal of epidemiology. Gli scienziati ritengono che il paracetamolo induca uno stress ossidativo, in cui le molecole instabili, note come radicali liberi, innescano una reazione allergica. E' stato notato che i bimbi a cui era stato somministrato paracetamolo durante l'infanzia avevano il 29% di rischio in più di sviluppare asma a 3 anni rispetto ai piccoli che non avevano mai assunto paracetamolo. Il rischio di sviluppare asma a 3 anni, invece, era del 13% quando le madri avevano assunto il farmaco durante la gestazione. Il rischio di asma sussiste a prescindere dal fatto che il paracetamolo venga assunto per curare un'influenza, febbre o un semplice dolore. I ricercatori britannici hanno anche scoperto che i bimbi rischiano di diventare asmatici anche in caso di somministrazione di Ibuprofene. La ricercatrice Maria Magnus, dell'Università di Bristol, ha detto:
"Scoprire potenziali effetti negativi è un obbligo per tutelare la salute pubblica, visto che il paracetamolo è l'antidolorifico più usato tra le donne incinte e i bambini".Alla luce di questo studio, non sarebbe meglio che le donne in dolce attesa non assumessero paracetamolo?
Articolo Precedente
Pesava 610 Kg a 17 Anni, oggi Khaled Cammina: Video Toccante su YouTube
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023