Viveva in Sud America da 20 anni ma percepiva pensione italiana: denunciato

Redazione Avatar

di Redazione

01/07/2015

Ennesimo episodio di truffa ai danni dello Stato italiano. Un italiano risiedeva da 20 anni in Sud America ma continuava a percepire la pensione italiana d'invalidità civile. Sono stati i finanzieri della Compagnia di Rossano, in Calabria, a smascherare l'uomo truffaldino e il suo tutore delegato. Entrambi dovranno rispondere di truffa e falso ideologico ai danni dello Stato. I finanzieri hanno scoperto che la pensione era sempre ritirata da un delegato diverso, che fungeva da tutore. La truffa si aggira sui 75.000 euro.
